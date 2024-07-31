الرئيس التركي: ندين بشدة اغتيال هنية في طهران

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أنقرة (رويترز) – ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران، وقال إن هذا العمل لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني.

وكتب أردوغان على موقع إكس “هذا الاغتيال عمل خسيس يهدف إلى صرف الانتباه عن القضية الفلسطينية والمقاومة الباسلة في غزة والكفاح المشروع لأشقائنا الفلسطينيين وكسر إرادة الفلسطينيين وترهيبهم”.

وأضاف “لكن مثلما هو الحال حتى اليوم لن تحقق الهمجية الصهيونية أهدافها”.