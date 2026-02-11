الرئيس التركي ورئيس الوزراء اليوناني يعتزمان بحث ملفي الهجرة والحدود البحرية

أنقرة 11 فبراير شباط (رويترز) – يستضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأربعاء لإجراء محادثات من المرجح أن تركز على الهجرة والنزاعات البحرية القائمة منذ وقت طويل، وذلك في وقت يسعى فيه العضوان في حلف شمال الأطلسي والخصمان التاريخيان إلى تحسين العلاقات بينهما.

لقي 15 مهاجرا حتفهم غرقا قبالة جزيرة خيوس اليونانية الأسبوع الماضي بعدما اصطدم قاربهم بسفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني وغرق القارب في بحر إيجة قبالة الساحل التركي.

وقال مسؤولون يونانيون إن ميتسوتاكيس سيصل إلى تركيا برفقة وزراء الخارجية والمالية والتنمية والهجرة.

ومن المتوقع أن تشمل أجندة المحادثات التطورات في الشرق الأوسط وإيران وأوكرانيا، إضافة إلى ملفات الهجرة والتجارة والجريمة المنظمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليونانية لانا زوهيو أمس الثلاثاء إن الهدف يتمثل في “تقييم التقدم المحرز في التعاون الثنائي… وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لنزع فتيل أي أزمات محتملة”.

تركيا بلد عبور للمهاجرين الساعين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر اليونان. وتقول أنقرة إن الاتحاد الأوروبي لم يف بكامل تعهداته في اتفاق الهجرة المبرم في 2016. وتريد أثينا من تركيا بذل المزيد من الجهود للحد من العبور غير النظامي.

وقالت أنقرة الشهر الماضي إنها أصدرت إشعارا بحريا يحث اليونان على تنسيق عمليات البحث في أجزاء من بحر إيجة التي تعتبرها تركيا جزءا من جرفها القاري.

