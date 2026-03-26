الرئيس التنفيذي لأدنوك: أي قيود إيرانية في مضيق هرمز “إرهاب اقتصادي”
26 مارس آذار (رويترز) – وصف سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أي قيود إيرانية على المرور عبر مضيق هرمز بأنها “إرهاب اقتصادي”.
وقال الجابر في كلمة ألقاها في الولايات المتحدة اليوم الخميس “عندما تحتجز إيران مضيق هرمز رهينة، تدفع كل دولة الفدية في محطات الوقود وفي متاجر البقالة وفي الصيدليات”.
وأضاف “لا يمكن السماح لأي دولة بزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي بهذه الطريقة. لا الآن، ولا في أي وقت”.
وخلال اجتماع مع نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس في وقت سابق، قال الجابر إن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز هي الحل الدائم الوحيد لتحقيق استقرار الأسواق العالمية.
