الرئيس التنفيذي لميرسك: سنعود للإبحار عبر البحر الأحمر بمجرد أن تسمح الظروف بذلك

1دقيقة

دبي (رويترز) – قال فينسنت كليرك الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك يوم الثلاثاء إن الشركة ستستأنف الإبحار عبر البحر الأحمر مرورا بقناة السويس المصرية بمجرد أن تسمح الظروف بذلك مع إعطاء الأولوية لسلامة أطقم السفن.

وأضاف كليرك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة قناة السويس في مصر أن شركة الشحن البحري الكبرى متفائلة إزاء عملية السلام في غزة والتي من شأنها أن ترسخ حرية الملاحة في مضيق باب المندب.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله وأحمد الإمام – إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير نهى زكريا)