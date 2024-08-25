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الرئيس التونسي يعلن عن تعديل وزاري واسع يشمل حقيبتي الدفاع والخارجية

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أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحد تعديلا حكوميا واسعا شمل وزيري الخارجية والدفاع، وفق ما أعلنت الرئاسة التونسية في بيان.

وشمل التعديل المفاجئ 19 وزيرا وثلاثة كتاب دولة، بعد أيام فقط من إقالة سعيّد لرئيس الوزراء السابق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأول/أكتوبر.

وجاء في البيان “قرر رئيس الجمهورية صباح هذا اليوم… تحويرا حكوميا”، من دون تقديم شرح للأسباب. 

انتخب سعيّد (66 عاما) ديموقراطيا عام 2019 لكنه انفرد بالسلطة في عام 2021 ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة.

واعتبر أن ترشحه يأتي ضمن “حرب تحرير” و”حرب تقرير مصير” تهدف إلى “تأسيس جمهورية جديدة” فيما يقبع عدد من خصومه السياسيين حاليا في السجن أو يخضعون للمحاكمة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات التونسية “حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين” للانتخابات الرئاسية.

بو/ح س/ب ق

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