الرئيس التونسي يقدم ملف ترشحه للانتخابات وسط “تضييقات” على المرشحين المنافسين

afp_tickers

5دقائق

قدّم الرئيس التونسي قيس سعيّد الاثنين ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرّرة في السادس من تشرين الأول/أكتوبر وسط انتقادات شديدة “للتضييق” على المرشحين المنافسين البارزين وعدم تسليمهم وثائق ادارية ضرورية لملفاتهم.

وقال سعيّد (66 عاما) من أمام مقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث قدم ملفه انها “حرب تحرير وتقرير مصير وثورة حتى النصر في اطار المشروعية الشعبية وسننتصر من اجل تأسيس جمهورية جديدة”.

وأضاف “لن نقبل بأن تدخل أي جهة اجنبية في اختيارات شعبنا”.

جمع سعيّد أكثر من 242 ألف توقيع تزكية لملفه.

ويرى خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس المنتخب ديموقراطيا في عام 2019 والذي تفرّد بالسلطة قبل ثلاث سنوات ويسعى لولاية ثانية.

ويشيرون إلى أن معايير قبول الترشحات صارمة، مع اشتراط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه.

كما تشترط الهيئة حصول المرشح على ما يعرف “بالبطاقة عدد 3” وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية. واشتكى العديد من المرشحين من عدم التمكن من الحصول عليها.

– رفض بالجملة –

والاثنين أعلن المرشح البارز والوزير السابق المنذر الزنايدي تقديم ملف ترشحه بالرغم من أن “ادارة التعليمات لقيس سعيّد ترفض تسليمي البطاقة عدد 3″، على ما جاء في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك.

كما أكد المستشار السابق في رئاسة الجمهورية كمال العكروت في بيان انسحابه من السباق الرئاسي بسبب “رفض وزارة الداخلية” تزويده بطاقة السوابق العدلية.

بدوره، اعلن رجل الأعمال ومغني الراب كريم الغربي المعروف ب “كادوريم” في مقطع فيديو رفض الوزارة تسليمه البطاقة.

وردّا على الانتقادات بالتضييق على المرشحين وعدم تمكنهم من جمع تواقيع التزكيات، قال الرئيس التونسي “لم أضيِّق على أحد ويطبق القانون على الجميع على قدم المساواة وأنا هنا مواطن لأقدم الترشح”.

واضاف “من يتحدث عن التضييقات هو واهم”.

والسبت قدمت المعارضة ورئيسة “الحزب الدستوري الحرّ” الموقوفة عبير موسي ترشحها عن طريق أعضاء في حملتها.

وتواجه موسي تهما خطيرة من بينها “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”.

ووراء القضبان شخصيات معارضة أخرى مثل عصام الشابي وغازي الشواشي المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، وقد أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة لكنهما تراجعا لعدم السماح لهما بتوكيل ممثل شخصي لتقديم ملف الترشح.

والأربعاء، استنكر 11 شخصا من الراغبين في خوض الانتخابات، من بينهم الإعلامي نزار الشعري والأميرال المتقاعد من الجيش كمال العكروت والوزير السابق عبد اللطيف مكي، في بيان وجود عوائق تحول دون ترشحهم.

والأسبوع الماضي، حُكم على أربع نساء من حملة “كادوريم” الطامح للترشح، بالسجن بين سنتين وأربع سنوات بتهمة الحصول على تزكيات بمقابل مالي، وتم توقيف ثلاثة من أعضاء حملة الشعري بالتهمة نفسها، لكن الأخير نفاها في شكل قاطع.

وانتقد العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية “تراجع الحريات” في تونس.

والخميس نددت نحو ثلاثين منظمة حقوقية تونسية في بيان مشترك “بتحول هيئة الانتخابات لأداة ردع وتخويف وتهديد بالتتبعات العدلية لكل منتقد لأدائها ولانحيازها، مما أفقدها الاستقلالية وجعلها أداة السلطة القائمة بهدف إقصاء خصومها وإسكات المعارضين لها”.

وفي معرض تعليقه على توقيف وملاحقة الصحافيين والاعلاميين والناشطين وفقا للمرسوم 54 الذي تم إقراره لمكافحة “الأخبار الكاذبة” في أيلول/سبتمبر 2022، قال سعيِّد “نحن في حرب تحرير من أجل الحرية ولا نريد تضييق الحريات على أيّ كان ولكن في اطار القانون…لم اتدخل في القضاء”.

وتنتهي آجال تقديم الترشحات الثلاثاء على أن تقدم الهيئة نهاية الأسبوع قائمة باسماء المقبولة ترشحاتهم بشكل أولي.

اج/ب ق