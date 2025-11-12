الرئيس الجزائري يعفو عن الكاتب بوعلام صنصال استجابة لطلب ألمانيا

تونس/باريس (رويترز) – قالت الرئاسة الجزائرية يوم الأربعاء إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أصدر عفوا عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال بناء على طلب من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

واعتقلت السلطات الجزائرية صنصال قبل عام، وحكم عليه في مارس آذار بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “المساس بوحدة الوطن”.

ونفى صنصال (81 عاما)، الذي انتقد السلطات الجزائرية مرارا وكان يعيش في فرنسا، التهمة الموجهة إليه قائلا إنه لم يقصد أبدا الإساءة إلى الجزائر أو مؤسسات الدولة.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان “تفاعل السيد رئيس الجمهورية مع هذا الطلب، الذي شد اهتمامه، لطبيعته ودواعيه الإنسانية”.

وأضافت “قرر رئيس الجمهورية التجاوب إيجابيا، مع طلب فخامة رئيس جمهورية ألمانيا”.

وسبق أن وصف تبون صنصال بأنه “محتال”.

وذكر بيان الرئاسة الجزائرية أن ألمانيا “ستتكفل” بنقل صنصال وعلاجه. وقالت وسائل إعلام فرنسية إن صنصال مصاب بالسرطان.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أمام الجمعية الوطنية في باريس إن حكومته “تشعر بالارتياح” لسماع خبر العفو عن صنصال، مضيفا أنه يأمل أن يلتئم شمل الروائي بعائلته “في أقرب وقت ممكن” وأن يتلقى العلاج الطبي.

وعبر لوكورنو عن “شكره الجزيل لكل من ساهم في هذا الإفراج الذي تحقق من خلال أسلوب قائم على الاحترام والهدوء”.

وجاءت مناشدة شتاينماير للإفراج عن صنصال بعد نداءات من كتاب آخرين ومن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنظمات لحقوق الإنسان.

(تغطية صحفية طارق عمارة – شارك في التغطية دومينيك فيدالون من باريس – إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)