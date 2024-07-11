الرئيس الجزائري يعلن “نيته” الترشح لولاية ثانية

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اعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس أنه يعتزم الترشح لولاية رئاسية ثانية، وذلك في مقطع مصور نشرته الرئاسة على صفحتها على فيسبوك.

وتبون (79 عاما) الذي تنتهي ولايته الأولى في كانون الأول/ديسمبر، انتخب في 2019 بنسبة 58 في المئة من الأصوات.

واعلن في آذار/مارس أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في السابع من ايلول/سبتمبر، قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر أصلا.

وقال تبون في مقابلة مع الصحافة نشرت مقتطفات منها على موقع الرئاسة الجزائرية “نزولا عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب، اعتقد انه آن الاوان أن أعلن انني سأترشح لعهدة ثانية مثلما يسمح به الدستور وللشعب الجزائري الكلمة الفاصلة في ذلك”.

واضاف “الانتصارات المحققة كلها هي انتصارات الشعب الجزائري وليست انتصاراتي (…) الخاص والعام يشهد بأن مداخيل الدولة تقوت وبأن النزيف الذي عرفته الخزينة العمومية انتهى والجزائر استرجعت ما كان ممكنا استرجاعه من الاموال المنهوبة المقدرة بملايين الدولارات”.

وكانت وسائل الاعلام الرسمية والخاصة، إضافة الى الحلفاء السياسيين، قد ركزوا على “انجازات الجزائر الجديدة” خلال ولاية تبون.

وخلف تبون في 2019 الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اضطر الى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك، أي حركة الاحتجاج الشعبي. وتوفي بوتفليقة في ايلول/سبتمبر 2021.

بور/ب ق/سام