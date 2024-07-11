مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الرئيس الجزائري يعلن “نيته” الترشح لولاية ثانية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

اعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس أنه يعتزم الترشح لولاية رئاسية ثانية، وذلك في مقطع مصور نشرته الرئاسة على صفحتها على فيسبوك.

وتبون (79 عاما) الذي تنتهي ولايته الأولى في كانون الأول/ديسمبر، انتخب في 2019 بنسبة 58 في المئة من الأصوات.

واعلن في آذار/مارس أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في السابع من ايلول/سبتمبر، قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر أصلا.

وقال تبون في مقابلة مع الصحافة نشرت مقتطفات منها على موقع الرئاسة الجزائرية “نزولا عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب، اعتقد انه آن الاوان أن أعلن انني سأترشح لعهدة ثانية مثلما يسمح به الدستور وللشعب الجزائري الكلمة الفاصلة في ذلك”.

واضاف “الانتصارات المحققة كلها هي انتصارات الشعب الجزائري وليست انتصاراتي (…) الخاص والعام يشهد بأن مداخيل الدولة تقوت وبأن النزيف الذي عرفته الخزينة العمومية انتهى والجزائر استرجعت ما كان ممكنا استرجاعه من الاموال المنهوبة المقدرة بملايين الدولارات”.

وكانت وسائل الاعلام الرسمية والخاصة، إضافة الى الحلفاء السياسيين، قد ركزوا على “انجازات الجزائر الجديدة” خلال ولاية تبون.

وخلف تبون في 2019 الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اضطر الى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك، أي حركة الاحتجاج الشعبي. وتوفي بوتفليقة في ايلول/سبتمبر 2021.

بور/ب ق/سام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
43 إعجاب
55 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أمل المكي

كيف يتعامل بلدك مع إعادة القطع الأثرية المنهوبة؟

أعادت سويسرا مؤخراً ثلاث قطع أثرية مهمّة من بلاد ما بين النهرين، كان قد تمّ استيرادها من العراق بطريقة غير مشروعة. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من القطع المسروقة في بلد جبال الألب.

شارك في الحوار
1 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
14 إعجاب
46 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية