الرئيس السوري: سنبقى خارج أي صراع بشأن إيران ما لم نتعرض لاستهداف

31 مارس آذَار (رويترز) – قال الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الثلاثاء إن بلاده ستبقى خارج الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ما لم تتعرض سوريا لعدوان.

وقال الشرع في كلمة ألقاها خلال فعالية استضافها مركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن “ما لم تستهدف سوريا من أي طرف، فستبقى سوريا خارج أي صراع”.

وامتد الصراع المستمر منذ شهر في أنحاء المنطقة مخلفا آلاف القتلى، وتسبب في انقطاع إمدادات الطاقة، وأصبح يهدد بحدوث انهيار في الاقتصاد العالمي.

