الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية

afp_tickers

6دقائق

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة السبت في زيارة رسمية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا” السبت، بعد يوم من إزالة واشنطن اسمه من قوائم الإرهاب.

والشرع الذي قاد ومعه فصائل أخرى عملية عسكرية أطاحت ببشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، من المقرر أن يلتقي في زيارته التاريخية بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأجرى الشرع أول زيارة له إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث ألقى كلمة، لكن زيارته إلى واشنطن هي الأولى لرئيس سوري منذ استقلال البلاد عام 1946.

وتشير التوقعات إلى أن دمشق ستوقّع خلال هذه الزيارة اتفاقا للانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي تقوده واشنطن، كما أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك.

وأنزل التحالف الدولي هزيمة عسكرية بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا عام 2019 بالتعاون مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد وتتفاوض حاليا للاندماج مع الجيش السوري.

وتعتزم الولايات المتحدة في الوقت نفسه إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من دمشق، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي في سوريا فرانس برس.

وتسعى سوريا التي خرجت من نزاع مدمّر دام 14 عاما، إلى تأمين تمويلات لإعادة الإعمار التي قدّر البنك الدولي كلفتها بأكثر من 216 مليار دولار.

وقبيل الزيارة، شطبت الولايات المتحدة الجمعة رسميا الشرع من قائمة الإرهاب، غداة رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات عنه أيضا.

وكانت الخطوة التي أعلنتها وزارة الخارجية متوقعة وسط تعاون الشرع مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت “هذه التدابير يتم اتخاذها في معرض الإقرار بالتقدم الذي تظهره القيادة السورية بعد رحيل بشار الأسد وأكثر من خمسين عاما من القمع في ظل نظام عائلة الأسد”.

وقبل عام فقط، كان الشرع الملقّب حينها بأبي محمد الجولاني، يتزعّم هيئة تحرير الشام المنبثقة عن الفرع السوري لتنظيم القاعدة. وفرضت عليه الأمم المتحدة عقوبات في العام 2013 بصفته زعيما لهذا التنظيم.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أنها نفذت 61 مداهمة وألقت القبض على 71 شخصا في “حملة استباقية لتحييد التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية”، وفقا لوكالة سانا.

– تحوّل –

ومنذ توليه السلطة، قطع الشرع علانية علاقته بالجهاديين وكثف مبادراته مع الغرب ودول المنطقة، كما أجرى مفاوضات مع إسرائيل، الدولة التي تعتبر نظريا في حالة حرب مع سوريا.

وكان ترامب قد التقى بالزعيم السوري خلال زيارة إلى الخليج في أيار/مايو، حين أعلن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

ومن المقرر أن يناقش ترامب والشرع كذلك المفاوضات المباشرة بين السلطات السورية واسرائيل.

وحضّ ترامب في أيار/مايو الرئيس السوري على الانضمام إلى الاتفاقات الابراهيمية وهي عملية شهدت في العام 2020 تطبيع العديد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل.

وأعلن الشرع في أيلول/سبتمبر أن المفاوضات مع اسرائيل تهدف إلى التوصل لاتفاق أمني تنسحب بموجبه اسرائيل من مناطق في جنوب سوريا تقدّمت إليها بعد سقوط الأسد وأن توقف غاراتها.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر تعرّضت سوريا للعديد من الغارات الاسرائيلية والتوغّلات في جنوب البلاد، بدون أن تردّ عليها.

ووفقا لمايكل هانا مدير برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، “غيّر الرئيس ترامب بشكل غير متوقع السياسة الأميركية الراسخة تجاه سوريا في أيار/مايو، وواصل دعم الحكومة الجديدة في دمشق، على الرغم من حالات عدم الاستقرار والعنف الطائفي التي قوضت الثقة في القيادة الجديدة للبلاد”.

ويضيف المحلل أن زيارة الشرع إلى البيت الأبيض “شهادة أخرى على التزام الولايات المتحدة بسوريا الجديدة وتحمل رمزية كبيرة للزعيم الجديد للبلاد الذي ياخذ خطوة جديدة في تحوله المذهل من زعيم متشدد إلى رجل دولة عالمي”.

والخميس، التقى الشرع بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة المناخ في البرازيل، حيث توقع الأخير “أن تكون سوريا مشاركا كاملا وفعالا في حربنا ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة”.

جج-بفي/لو-سام/لين