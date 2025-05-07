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الرئيس السوري يتجه إلى فرنسا في أول زيارة لأوروبا

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من جون أيريش

باريس (رويترز) – يزور الرئيس السوري أحمد الشرع باريس يوم الأربعاء في أول رحلة له إلى أوروبا منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول وذلك في إطار سعيه للحصول على دعم دولي لجهود تحقيق المزيد من الاستقرار في سوريا.

وحصل الشرع، الذي سيجري محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إعفاء من الأمم المتحدة للسفر إلى باريس إذ لا يزال مدرجا على قائمة عقوبات الإرهاب بسبب قيادته السابقة لجماعة هيئة تحرير الشام التي كانت من قبل جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقال مسؤولون فرنسيون إن الرئيسين سيناقشان كيفية ضمان سيادة سوريا وأمنها، وطريقة التعامل مع الأقليات بعد هجمات في الآونة الأخيرة على علويين ودروز، وجهود مكافحة الإرهاب ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي، بما يشمل تخفيف العقوبات.

وتشكل الزيارة دعما دبلوماسيا للشرع من قوة غربية في وقت ترفض فيه الولايات المتحدة الاعتراف بأي كيان على أنه حكومة سوريا المشروعة ومع إبقائها العقوبات قائمة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لقناة (تي.إف1) التلفزيونية‭ ‬يوم الأربعاء “نحن لا نكتب شيكا على بياض، وسنحكم عليه بناء على أفعاله”.

وأضاف أن هدف باريس هو ضمان تركيز سوريا على مكافحة حصانة المسؤولين من المحاسبة على أعمال عنف طائفية بالإضافة إلى مشاركتها الفعالة في مواجهة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.

وتابع قائلا “إذا انهارت سوريا اليوم، فسيكون ذلك بمثابة بسط سجادة حمراء لتنظيم الدولة الإسلامية”.

ورحبت فرنسا بسقوط الأسد، وعززت علاقاتها بشكل متزايد مع السلطات الانتقالية بقيادة الشرع. وعقد ماكرون مؤخرا اجتماعا ثلاثيا عبر رابط فيديو مع الشرع والرئيس اللبناني جوزاف عون، في إطار جهود لتخفيف التوتر على الحدود.

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