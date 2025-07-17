الرئيس السوري يتعهد بحماية الدروز مع صمود وقف إطلاق النار

reuters_tickers

4دقائق

دمشق (رويترز) – تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الخميس بحماية المواطنين الدروز وحقوقهم، مع صمود وقف إطلاق النار على ما يبدو في جنوب البلاد بعد تدخل الولايات المتحدة لإنهاء القتال بين قوات الحكومة السورية ومقاتلين من الدروز.

وانسحبت قوات الحكومة خلال الليل من مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية حيث قُتل العشرات في صراع استمر أياما بين مقاتلين محليين وبين قوات الحكومة وقبائل بدوية.

وتصاعد العنف في سوريا بشدة يوم الأربعاء حين شنت إسرائيل غارات جوية على دمشق وواصلت الهجوم على قوات الحكومة في الجنوب وطالبتها بالانسحاب قائلة إن هدفها هو حماية الأقلية الدرزية في سوريا.

وتقول إسرائيل إن طابع التشدد لحكام سوريا الجدد يلازمهم رغم محاولاتهم إخفاء ذلك. وقصفت سوريا مرارا هذا العام قائلة إنها لن تسمح بوجود قوات سورية في المناطق القريبة من حدودها، واستولت أيضا على أراض في الجنوب استجابة لدعوات من الأقلية الدرزية في إسرائيل لحماية دروز سوريا.

وقال الشرع في كلمة بثها التلفزيون اليوم الخميس “الكيان الإسرائيلي الذي عودنا دائما على استهداف استقرارنا وخلق الفتن بيننا منذ إسقاط النظام البائد، يسعى الآن مجددا إلى تحويل أرضنا الطاهرة إلى ساحة فوضى غير منتهية، يسعى من خلالها إلى تفكيك وحدة شعبنا وإضعاف قدراتنا على المضي قدما في مسيرة إعادة البناء والنهوض”.

وأظهرت لقطات من رويترز خروج القوات السورية من السويداء خلال الليل. وقال مصدران على تواصل مع سكان المدينة إن الهدوء ساد السويداء صباح اليوم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على منصات تواصل اجتماعي في وقت متأخر من يوم الأربعاء “تواصلنا مع جميع الأطراف المعنية بالاشتباكات في سوريا. واتفقنا على خطوات محددة من شأنها إنهاء هذا الوضع المقلق والمروع الليلة”.

ويسلط العنف الضوء على التحديات التي تواجه الشرع فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار في سوريا وإقامة حكم مركزي في البلاد، ويأتي على الرغم من تحسن علاقته مع الولايات المتحدة وتطور الاتصالات الأمنية بين حكومته وإسرائيل.

وقال الشرع أول تصريح ينقله التلفزيون له بعد الضربات الجوية الإسرائيلية القوية على دمشق أمس الأربعاء إن حماية المواطنين الدروز وحقوقهم “من أولوياتنا”.

وخاطب الدروز بالقول “نرفض أي مسعى يهدف لجركم إلى طرف خارجي”.

وأضاف “لسنا ممن يخشى الحرب ونحن الذين قضينا أعمارنا في مواجهة التحديات والدفاع عن شعبنا، لكننا قدمنا مصلحة السوريين على الفوضى والدمار”.

وتابع “لا يزال هذا الشعب على أهبة الاستعداد للقتال من أجل كرامته في حال مسها أي تهديد”.