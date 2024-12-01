الرئيس السوري يتوعد بهزيمة المعارضة بالقوة

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(رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن الرئيس بشار الأسد توعد باستخدام القوة لهزيمة قوات المعارضة، وذلك بعد أن اجتاحت هذه القوات مدينة حلب يوم الجمعة.

وقالت الوكالة إن الأسد أدلى بهذه التعليقات خلال اتصال هاتفي مع القائم بأعمال رئيس إقليم أبخازيا المنشق عن جورجيا بادرا جونبا.

وشدد الأسد خلال الاتصال على “أن الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها أيا كان داعموه ورعاتُه”.

وأشار إلى أن “الإرهابيين لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم”.