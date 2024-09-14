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الرئيس السوري يكلف وزير الاتصالات السابق الجلالي بتشكيل حكومة

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم السبت أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوما بتكليف وزير الاتصالات السابق محمد غازي الجلالي بتشكيل حكومة جديدة.

وستحل هذه الحكومة محل أخرى انتهت ولايتها وتتولى مهام تصريف الأعمال منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف يوليو تموز.

شغل الجلالي منصب وزير الاتصالات من 2014 إلى 2016. ويخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014 بسبب مشاركته في “المسؤولية عن القمع العنيف الذي مارسه النظام ضد السكان المدنيين”.

وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 350 ألف شخص قتلوا في الحرب الأهلية السورية التي اندلعت عام 2011 نتيجة انتفاضة ضد حكم الأسد.

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