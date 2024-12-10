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الرئيس الصيني: لا فائز في حرب تجارية مع الولايات المتحدة (إعلام حكومي)

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حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء من أن حربا تجارية مع الولايات المتحدة لن “تفضي إلى أي فائز” على ما ذكر الاعلام الرسمي قبل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الشهر المقبل.

وأطلق ترامب حربا تجارية مع الصين خلال فترة ولايته الأولى منتقدا خصوصا ما قال إنه سرقة ملكية فكرية وغيرها من الممارسات “غير العادلة”.

وتعهد فرض رسوم جمركية أعلى على الصين بعد تنصيبه الشهر المقبل رئيسا للولايات المتحدة، في حين أن التعافي الاقتصادي في الصين يواجه صعوبات بعد جائحة كوفيد.

وقال شي خلال اجتماع مع مؤسسات مالية في بكين بحسب محطة “سي سي تي في” العامة، “حروب الرسوم الجمركية والحروب التجارية والحروب التكنولوجية، تتعارض والميول التاريخية والقواعد الاقتصادية ولن تفضي إلى أي فائز” في إشارة ألى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وأشار إلى أن “الصين مستعدة للحفاظ على الحوار مع الحكومة الأميركية وتوسيع التعاون وإدارة الخلافات وتعزيز تنمية العلاقات الصيني-الأميركية في اتجاه مستقر وصحي ومستدام”.

وتسعى بكين لتحقيق نمو سنوي يبلغ حوالى 5 % هذا العام، رغم تباطؤ الاستهلاك المحلي وارتفاع معدلات البطالة وأزمة قطاع العقارات.

وقال شي أيضا خلال اجتماع الثلاثاء إن الصين لديها “ثقة كاملة” في أنها ستحقق هدف النمو لعام 2024، وفق ما نقل الإعلام الرسمي.

بفك/غ ر-الح

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