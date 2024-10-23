الرئيس الصيني: وقف إطلاق النار في غزة ضروري لتهدئة التوتر بالمنطقة

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(رويترز) – نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الأربعاء عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله في قمة مجموعة بريكس إن وقف إطلاق النار في وقت قريب وإنهاء الحرب في غزة ضروريان لتخفيف حدة التوتر بالمنطقة.

وذكرت الوكالة أن شي أدلى بهذه التصريحات أثناء اجتماعه مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قمة بريكس بروسيا.

تأتي هذه التصريحات في وقت تدعو فيه دول العالم إلى وقف إطلاق النار في غزة، إذ دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء إلى وقف القتال في غزة وإيجاد حل دبلوماسي للصراع في لبنان.

وقال شي أيضا إن الصين ستواصل تعزيز التعاون مع إيران رغم التغيرات في الأوضاع الدولية والإقليمية، حسبما أوردت الوكالة.

ووصف شي إيران بأنها دولة ذات نفوذ إقليمي ودولي مهم وصديقة وشريكة للصين.

وأضاف أن بلاده تدعم إيران في حماية سيادتها وضمان الأمن وصون الكرامة الوطنية، والتقدم بشكل مطرد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين وتعميق علاقات حسن الجوار مع الدول المجاورة.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، اتفق الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تعزيز الاتصالات والتعاون بين بلديهما وحل الخلافات.