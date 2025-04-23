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الرئيس الصيني يؤكد أن الرسوم الجمركية “تضرّ” بالتجارة الدولية (إعلام رسمي)

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أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء أن الرسوم الجمركية “تضر” بنظام التجارة العالمي المتعدد الأطراف، لدى استقباله نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في بكين، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عنه قوله لعلييف إن الرسوم الجمركية والحروب التجارية “تقوّض الحقوق المشروعة ومصالح جميع البلدان وتضر بنظام التجارة المتعدد الأطراف وتؤثر على النظام الاقتصادي العالمي”.

انخرطت بكين وواشنطن في حرب تجارية منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر رسوما جمركية باهظة نسبتها 145% على الواردات الصينية.

وردّت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على المنتجات القادمة من الولايات المتحدة.

حذّرت وزارة التجارة الصينية هذا الأسبوع البلدان الأخرى من السعي للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن “على حساب المصالح الصينية”.

وجاء في بيان صدر عن متحدث باسم الوزارة الاثنين أن محاولات “الاسترضاء لن تجلب السلام والتسويات لن تقابل بالاحترام”.

وأفاد شي الأربعاء بأنه “على الرغم من الوضع الدولي المتبدل بشكل دائم”، حافظت الصين وأذربيجان على علاقات ودية.

وحضّ وزير الخارجية الصيني وانغ يي في اتصالات هاتفية أجراها مع نظيريه البريطاني والنمساوي قبل يوم، كلا من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على المساعدة في الدفاع عن التجارة المتعددة الأطراف.

ميا/لين/دص

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