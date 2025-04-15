الرئيس الصيني يبدأ زيارة لماليزيا في ضوء رسوم ترامب الجمركية

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وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى ماليزيا الثلاثاء في زيارة دولة مرتقبة تأتي فيما تخوض بكين حربا تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة.

وبدأ شي هذا الأسبوع جولة في جنوب شرق آسيا زار خلالها فيتنام على أن يزور أيضا كمبوديا، حيث تحاول بكين أن تطرح نفسها كبديل مستقر لنظام الرسوم الجمركية العقابية الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأظهرت لقطات بثتها قناة سي جي تي إن الصينية أن الزعيم الصيني حط في مطار العاصمة الماليزية كوالالمبور الثلاثاء حيث كان في استقباله رئيس الوزراء أنور إبراهيم.

وقال شي إنه “يتطلع إلى… تعميق روابط الصداقة التقليدية” بين الصين وماليزيا، حسبما ذكرت قناة “سي سي تي في” الصينية.

وقال إنه سيجري “تبادلا لوجهات النظر في العمق” خلال اجتماعاته مع أنور والملك السلطان إبراهيم، بحسب ما نقلت قناة “سي سي تي في”.

ونقلت القناة عنه قوله “بالجهود المشتركة من الجانبين ستحقق هذه الزيارة بالتأكيد نتائج مثمرة”.

ومن المقرر أن يحضر شي مأدبة عشاء رسمية في قصر العاهل الماليزي صباح الأربعاء قبل أن يجري محادثات مع أنور في العاصمة الإدارية بوتراجايا.

وسيوقّع شي وأنور اتفاقات ثنائية بحسب وزارة الخارجية الماليزية.

وكتب شي في مقال نشر في صحيفة “ذي ستار” الماليزية الثلاثاء “ستعمل الصين مع ماليزيا… لمحاربة الاتجاهات الخفية للمواجهة الجيوسياسية فضلا عن التيارات المضادة للأحادية والحمائية”.

وكتب “علينا أن ندعم النظام الدولي الذي يتمحور حول الأمم المتحدة والنظام الدولي… ونعزز حوكمة عالمية أكثر عدلا وإنصافا”.

واحتفلت الصين وماليزيا بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما العام الماضي وتقيمان علاقات تجارية متينة، رغم أن لماليزيا مطالب جزئية بأجزاء من بحر الصين الجنوبي حيث فرضت بكين سيادتها شبه الشاملة.

وبقيت الصين أكبر شريك تجاري لماليزيا ل16 عاما على التوالي، حيث شكل إجمالي المبادلات التجارية بين البلدين 16,8% من التجارة العالمية لماليزيا العام الماضي، وفقا لوزارة الخارجية الماليزية.

– “التصدي للمضايقات” –

وجاءت زيارة شي عقب زيارته لفيتنام.

وقال البلدان “إنهما سيعارضان بشكل مشترك الهيمنة وسياسات القوة ويتصدان معا الأحادية بشتى أشكالها” في بيان مشترك نُشر الثلاثاء في وسائل الإعلام الحكومية الفيتنامية بعد زيارة شي.

واتفق الجانبان أيضا على “الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وشفاف وشامل وغير تمييزي تكون منظمة التجارة العالمية جوهره… وتعزيز العولمة الاقتصادية”.

ولم يرد البيان المشترك على ذكر الولايات المتحدة أو ترامب بالاسم، رغم أن الصين تخوض حربا تجارية مع واشنطن.

ومنذ الدفعة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي قررها ترامب، فرضت الولايات المتحدة رسوما تصل إلى 145% على الواردات من الصين.

ووصفت بكين الرسوم بأنها “مهزلة” وفرضت رسوما مضادة بنسبة 125% على البضائع الأميركية.

وقال ترامب في وقت لاحق إن “الاجتماع الرائع” الذي عقده شي مع نظرائه الفيتناميين يهدف إلى “معرفة كيف نخدع الولايات المتحدة الأميركية”.

ووقّعت الصين وفيتنام 45 اتفاق تعاون الاثنين في العديد من المجالات بما فيها سلاسل التوريد والذكاء الاصطناعي والدوريات البحرية المشتركة وتطوير السكك الحديد.

وقال شي خلال اجتماع مع الزعيم الفيتنامي تو لام إن بلديهما “عند نقطة تحول تاريخية… وعليهما المضي قدما يدا بيد”.

وقال لام بعد المحادثات إنهما “توصلا إلى العديد من التصورات المشتركة المهمة والشاملة” بحسب وكالة الأنباء الفيتنامية.

ال-مو/ليل/الح