الرئيس الصيني يستقبل نظيره الإندونيسي في بكين

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التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين السبت نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو الذي يقوم بأول رحلة خارجية تهدف إلى تعزيز مكانة جاكرتا على الساحة الدولية.

بدأت زيارة الدولة التي يقوم بها الجنرال السابق البالغ من العمر 73 عاما للصين الجمعة ومن المقرر أن تستمر حتى الأحد، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأقام الرئيس شي حفل استقبال كبير لضيفه السبت في قصر الشعب الفسيح المشرف على ساحة تيان انمين الشهيرة، قبل محادثاتهما، وفقا لوكالة شينخوا.

قالت بكين هذا الأسبوع إنها تأمل في أن تؤدي الزيارة إلى نقل العلاقات الثنائية إلى “مستوى جديد”.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية للصحافيين الثلاثاء إن “الصين مستعدة للعمل مع إندونيسيا لاغتنام فرصة هذه الزيارة لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة رفيعة المستوى”.

من المقرر أن يلتقي برابوو سوبيانتو أيضا برئيس الوزراء لي تشيانغ والرجل الثالث في الجهاز الشيوعي تشاو ليجي.

تعد الصين وإندونيسيا حليفين اقتصاديين رئيسيين، ولكن البلدين دخلا في مشادات كلامية بشأن الأحقية بالسيادة في بحر الصين الجنوبي.

أدى الرئيس الإندونيسي اليمين الدستورية في 20 تشرين الأول/أكتوبر، ووعد بمواصلة سياسة جاكرتا الخارجية التقليدية المتمثلة في عدم الانحياز. وهو يسعى إلى تعزيز مكانة رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان على الساحة الدولية.

ومن المقرر أن يتوجه سوبيانتو بعد الصين إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي جو بايدن، في إطار جولة دولية تشمل أيضا البيرو والبرازيل وبريطانيا.

بور/ص ك/لين