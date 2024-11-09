الرئيس الصيني يشيد ب “فصل جديد” من العلاقات مع إندونيسيا

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التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين السبت نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو الذي يقوم بأول رحلة خارجية تهدف إلى تعزيز مكانة جاكرتا على الساحة الدولية.

بدأت زيارة الدولة التي يقوم بها الجنرال السابق البالغ من العمر 73 عاما للصين الجمعة ومن المقرر أن تستمر حتى الأحد، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

تعد الصين وإندونيسيا حليفين اقتصاديين رئيسيين، ولكن البلدين دخلا في مشادات كلامية بشأن الأحقية بالسيادة في بحر الصين الجنوبي.

وأكد شي لبرابوو أمام الصحافيين أن بلاده حريصة على العمل مع إندونيسيا “لكتابة فصل جديد من الاعتماد على الذات والتضامن والتعاون والمنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين كدول نامية كبرى”.

من جانبه، قال الرئيس الإندونيسي إن العلاقة بين البلدين “تزداد قوة ومتانة”.

وأضاف “أود أن أؤكد مجددا التزامنا… بالعمل معا من أجل المنفعة المتبادلة لشعبينا ومن أجل الرخاء والسلام والاستقرار في آسيا بأكملها”.

وأقام الرئيس شي حفل استقبال كبير لضيفه السبت في قصر الشعب الفسيح المشرف على ساحة تيان انمين الشهيرة، قبل محادثاتهما، وفقا لوكالة شينخوا.

وبعد محادثاتهما، وقع مسؤولون من البلدين سلسلة من الوثائق بما في ذلك مذكرات تفاهم بشأن السلامة البحرية والتعاون في مجال الموارد المائية.

قالت بكين هذا الأسبوع إنها تأمل في أن تؤدي الزيارة إلى نقل العلاقات الثنائية إلى “مستوى جديد”.

ويتضمن جدول أعمال برابوو سوبيانتو أيضا لقاء رئيس الوزراء لي تشيانغ والرجل الثالث في الجهاز الشيوعي تشاو ليجي.

أدى الرئيس الإندونيسي اليمين الدستورية في 20 تشرين الأول/أكتوبر، ووعد بمواصلة سياسة جاكرتا الخارجية التقليدية المتمثلة في عدم الانحياز. وهو يسعى إلى تعزيز مكانة رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان على الساحة الدولية.

ومن المقرر أن يتوجه سوبيانتو بعد الصين إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي جو بايدن، في إطار جولة دولية تشمل أيضا البيرو والبرازيل وبريطانيا.

– نزاعات بحرية –

وتأتي الزيارة بعد أن بدأت إندونيسيا وروسيا أول مناورات بحرية مشتركة بينهما هذا الأسبوع، في وقت يسعى فيه الرئيس الجديد إلى تعزيز العلاقات مع موسكو.

وتعهد برابوو أن يكون أكثر جرأة على الساحة العالمية وزار موسكو في تموز/يوليو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

مع الصين، طردت اندونيسيا الشهر الماضي سفينة لخفر السواحل الصينيين من منطقة مائية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي ثلاث مرات.

ودخلت سفن صينية بشكل متكرر مناطق تطالب بها اندونيسيا في بحر ناتونا الشمالي عند الحافة الجنوبية لبحر الصين الجنوبي، ما أثار احتجاج جاكرتا.

وعام 2020، نشرت إندونيسيا سفنا حربية لتسيير دوريات في مياه جزر ناتونا بعد دخول سفن صينية المنطقة.

ويحاول أكبر أرخبيل في العالم منع السفن الأجنبية من الصيد في مياهه لأن ذلك يكلف اقتصاده مليارات الدولارات سنويا.

وتجاهلت الصين حكم محكمة دولية يعتبر أن لا أساس قانونيا لمطالباتها بكامل بحر الصين الجنوبي.

ويُعتقد أن بحر الصين الجنوبي يحتوي على كميات ضخمة غير مستغلة من النفط والغاز، رغم أن التقديرات متضاربة بهذا الشأن.

بور-تج/شي/ص ك