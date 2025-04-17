الرئيس الصيني يصل كمبوديا في زيارة دولة

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وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنه الخميس في محطة أخيرة ضمن جولة له على ثلاث دول في جنوب شرق آسيا، حسبما أظهر بث مباشر لشبكة سي جي تي إن الرسمية الصينية.

ووصل شي بعد زيارة لفيتنام وماليزيا في وقت تسعى بكين لتعزيز العلاقات التجارية الإقليمية وتجاوز انعكاسات الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها نظيره الأميركي دونالد ترامب.

ووصل الرئيس الصيني مطار بنوم بنه الخميس وكان في استقباله الملك نورودوم سيهاموني وجرت له مراسم استقبال عسكرية.

ومن المقرر أن يتوجه شي إلى القصر بعد ظهر الخميس قبل لقاءات مع الزعيم السابق هون سن ونجه رئيس الوزراء هو مانيت، بحسب وثائق رسمية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

والصين أكبر الشركاء التجاريين لكمبوديا ومصدر للاستثمارات، وأكثر من ثلث الدين الأجنبي لكمبودي البالغ 11 مليار دولار مستحق للصين، وفق صندوق النقد العالمي.

وبنوم بن من بين أكثر داعمي بكين الموثوقين في آسيا، واعتبر هو مانيت الأربعاء زيارة شي بأنها تأكيد على الصداقة “الحديدية”.

وقال في تسجيل مصور نُشر الأربعاء إن البلدين يرتبطان بـ “مصالح مشتركة قائمة على مبادئ احترام السيادة والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وأضاف أن الصين لعبت “دورا محوريا” في التنمية الاجتماعية الاقتصادية لكمبوديا.

واحتفلت الصين وكمبوديا هذا العام بمرور 67 عاما من العلاقات الدبلوماسية، فيما احيت بنوم بنه الذكرى الخمسين لسقوط بنوم بنه بأيدي الخمير الحمر.

وفي وقت سابق هذا الشهر أعلن ترامب فرض رسوم بنسبة 49% على كمبوديا، هي من الأعلى التي فرضها على الواردات.

ثم علق الزيادة بالنسبة لبعض الدول لمدة 90 يوما وأبقى على التعرفة الأساسية البالغة 10%.

وكتب هو مانيت رسالة إلى واشنطن “يعبر فيها عن حسن نية كمبوديا في التفاوض على حل متبادل” ويتعهد خفض رسومها الجمركية على 19 فئة من السلع الأميركية، بحسب وزارة التجارة.

واستثنى ترامب الصين من تعليق الرسوم ل90 يوما وأعلنت واشنطن فرض رسوم تصل إلى 145 % على السلع الصينية.

واعتبرت بكين الرسوم “مهزلة” وفرضت في المقابل رسوما بنسبة 125% على السلع الأميركية.

بور-سجس/غد/غ ر