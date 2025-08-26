الرئيس الصيني يعتبر العلاقات مع روسيا “الأكثر استقرارا” في عالم مضطرب

اعتبر الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء أن العلاقات مع روسيا هي “الأكثر استقرار ونضجا وأهمية استراتيجية” بين القوى الكبرى في العالم.

وأشاد شي خلال استقباله رئيس مجلس الدوما الروسي فياشيسلاف فولودين، بالعلاقات بين البلدين، معتبرا أنها “مصدر ثابت للسلام العالمي”، بحسب ما نقلت محطة “سي سي تي في” التلفزيونية الرسمية.

وأكد أن “على الجانبين العمل معا لحماية الأمن ومصالح التنمية للبلدين، توحيد دول الجنوب، الحفاظ على التعددية الحقة، ودفع النظام العالمي نحو مزيد من الإنصاف والعدالة”.

وعززت بكين وموسكو علاقاتهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع العام 2022. وانتقدت الدول الغربية الصين لعدم إدانتها الغزو أو دعوتها روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا. ويشتبه حلفاء لكييف بأن بكين وفّرت كذلك دعما عسكريا لموسكو.

في المقابل، تشدد الصين على موقفها المحايد في الحرب، وتدعو بانتظام الى إنهاء النزاع، متهّمة الدول الغربية بإطالة أمده عبر دعم كييف عسكريا.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين هذا الأسبوع للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين بين 31 آب/أغسطس والأول من أيلول/سبتمبر، بالإضافة إلى احتفالات الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية.

وسيجري بوتين مباحثات مع شي جينبينغ.

وكان الأخير أشاد خلال اتصال مع نظيره في وقت سابق هذا الشهر، بتحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن، بحسب ما أفاد الاعلام الرسمي في بكين.

وعقد بوتين قمة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في ألاسكا هذا الشهر للدفع نحو التوصل الى تسوية بشأن الحرب في أوكرانيا، لكن الجهود الدبلوماسية تعثرت منذ ذلك الحين.

