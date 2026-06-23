الرئيس الغواتيمالي يستبعد تنفيذ عمليات عسكرية أميركية في بلاده

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استبعد رئيس غواتيمالا برناردو أريفالو تنفيذ عمليات عسكرية أميركية ضد عصابات الجريمة المنظمة في بلاده، مؤكدا لوكالة فرانس برس أن دستور بلاده “لا يسمح بتنفيذ أو إدارة عمليات عسكرية مشتركة” مع قوات مسلحة أجنبية.

وقال أريفالو في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس الاثنين خلال زيارة له إلى بنما “لا يسمح القانون للأميركيين بتنفيذ عمليات عسكرية وحمل السلاح”.

وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أشار في حديث إلى شبكة “سي بي إس نيوز” قبل أسبوع إلى إمكان شن ضربات موجهة في غواتيمالا والإكوادور لاستهداف العصابات الإجرامية وشبكات تهريب المخدرات.

وتُعد غواتيمالا جزءا من تحالف لمكافحة تهريب المخدرات يروّج له الرئيس دونالد ترامب.

وأشار أريفالو إلى أن التعاون المتفق عليه مع واشنطن ينص على “التدريب والدعم على مستوى العمليات التكتيكية لتخطيط المداهمات وتبادل المعلومات الاستخباراتية”.

وأكد أريفالو الذي يشارك في أعمال الجمعية العامة لمنظمة الدول الأميركية في العاصمة البنمية أنّ العمليات المسلحة ضد الجماعات الإجرامية تبقى من مسؤولية قوات الأمن الغواتيمالية.

وتنشط في غواتيمالا عصابات وشبكات تهريب مخدرات، مثل مارا “سالفاتروتشا” و”باريو 18″ التي تصنفهما إدارة ترامب بـ”الإرهابية”.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر تنفيذ عملية في فنزويلا أسفرت عن مقتل هيكتور روثينفورد غيريرو فلوريس، زعيم عصابة “ترين دي أراغوا” الإجرامية والملقب بنينو غيريرو.

وكانت محكمة في نيويورك وجهت اتهامات عام 2025 إلى غيريرو فلوريس (42 عاما) و69 آخرين يُزعم انتماؤهم إلى ترين دي أراغوا، بإصدار أوامر وتوجيه وتسهيل أعمال إرهابية وعنف في الولايات المتحدة.

قال المدعي العام الفدرالي جاي كلايتون عند إعلانه لائحة الاتهام “كان غيريرو فلوريس العقل المدبر وراء تطور عصابة ترين دي أراغوا التي تحولت من عصابة سجون فنزويلية إلى منظمة إرهابية عابرة للحدود”.

وتُتهم المنظمة بالاتجار بالبشر، والقتل، والخطف، والسرقة، وتهريب المخدرات، والابتزاز، وحتى التعدين غير القانوني. كما يُنسب إليها بسط نفوذها على عدد من الأنشطة التجارية المشروعة التي تعمل بشكل علني وتتمتع بوجود رسمي في السوق.

ونشر ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للعملية التي استهدفت غيريرو فلوريس الذي رُصدت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.

يُظهر الفيديو لقطة جوية لمبنى ذي سقف أخضر مُحاط بالنباتات، قبل أن يتسبب انفجار في تصاعد سحابة كثيفة من الدخان منه.

في إطار حملة ترامب لمكافحة المخدرات، شنت الولايات المتحدة ضربات على قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.

كما أقرت واشنطن بتنفيذها مهاما مشتركة مع الإكوادور في مناطق على طول الحدود مع كولومبيا.

بور-بنب/رك/جك