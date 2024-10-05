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الرئيس الفرنسي: ينبغي وقف مبيعات الأسلحة المستخدمة في غزة

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باريس (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت إن شحنات الأسلحة المستخدمة في الصراع في غزة يجب أن تتوقف ضمن جهد أوسع لإيجاد حل سياسي.

وفرنسا ليست موردا رئيسيا للأسلحة لإسرائيل. وأفاد تقرير صادرات الأسلحة السنوي الصادر عن وزارة الدفاع الفرنسية بأن قيمة صادرات باريس لإسرائيل بلغت 30 مليون يورو (33 مليون دولار) العام الماضي.

وقال ماكرون لراديو فرنسا “أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حل سياسي، وقد توقف أرسال الأسلحة التي تستخدم في القتال في غزة. فرنسا لا تشحن أيا منها”.

وأضاف “أولويتنا الآن هي تجنب التصعيد. يجب عدم التضحية بالشعب اللبناني، لا يمكن أن يصبح لبنان غزة أخرى”.

تأتي تعليقات ماكرون في الوقت الذي يقوم فيه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بزيارة إلى الشرق الأوسط تستغرق أربعة أيام ويختتمها الاثنين في إسرائيل مع سعي باريس للعب دور في إحياء الجهود الدبلوماسية.

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