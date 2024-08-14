الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحث مع اردوغان في وقف إطلاق النار في غزة

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التقى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء في أنقرة وبحثا في وقف إطلاق النار في غزة والسلام، غداة لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وأتت المحادثات المغلقة في وقت تشهد منطقة الشرق الأوسط توترا ومخاوف من التصعيد جراء الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، مع تعثر الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وترقب رد إيران وحزب الله اللبناني على مقتل القيادي في حماس اسماعيل هنية في طهران وقيادي في الحزب في بيروت.

وقال مكتب إردوغان إن المسؤولين تناولا في القصر الرئاسي “المجازر التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية” فضلا عن “الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم والسلام”.

يوجه إردوغان انتقادات لاذعة لإسرائيل بسبب ارتفاع عدد القتلى المدنيين في الحرب التي اندلعت بعد هجوم شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وأطلق إردوغان على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو لقب “جزار غزة”. كذلك انتقد الغرب لفشله في الضغط على إسرائيل لوقف الحرب.

بينما تصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل حماس على أنها منظمة إرهابية، يعتبرها إردوغان “حركة تحرير”.

وخلال المباحثات مع عباس، حمل إردوغان مجددا بقوة على صمت بعض الدول الغربية إزاء حصيلة الضحايا المرتفعة للغاية في غزة مؤكدا أن هذا الأمر “غير مقبول” على ما أضاف مكتبه.

وقال أيضا إن على كل الدول ولا سيما بلدان العالم الإسلامي، زيادة الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون توقف إلى الفلسطينيين.

في تموز/يوليو، انتقد إردوغان عباس لعدم استجابته لدعوته لزيارة تركيا.

وأدرج عباس زيارته لأنقرة بعد لقائه بوتين في موسكو الثلاثاء. وسيلقي كلمة أمام البرلمان التركي في جلسة مخصصة للقضية الفلسطينية الخميس.

وتعود آخر زيارة لعباس الذي يرأس حركة فتح الفلسطينية لتركيا إلى أوائل آذار/مارس.

فو/ص ك-غ ر/ود