الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلتقي اردوغان في أنقرة

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يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء في أنقرة، بعد يوم من لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

تأتي الزيارة في وقت تشهد منطقة الشرق الأوسط توترا ومخاوف من التصعيد جراء الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، مع تعثر الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وترقب رد إيران وحزب الله اللبناني على مقتل القيادي في حماس اسماعيل هنية في طهران وقيادي في الحزب في بيروت.

يلتقي عباس مع إردوغان في الساعة 15,30 بتوقيت غرينتش في القصر الرئاسي، وفقا لجدول أعمال الرئيس التركي.

يوجه إردوغان انتقادات لاذعة لإسرائيل بسبب ارتفاع عدد القتلى المدنيين في الحرب التي اندلعت بعد هجوم شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وأطلق إردوغان على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو لقب “جزار غزة”. كما انتقد الغرب لفشله في الضغط على إسرائيل لوقف الحرب.

بينما تصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل حماس على أنها منظمة إرهابية، يعتبرها إردوغان “حركة تحرير”.

في تموز/يوليو، انتقد إردوغان عباس لعدم استجابته لدعوته لزيارة تركيا.

وأدرج عباس زيارته لأنقرة بعد لقائه بوتين في موسكو الثلاثاء. وسيلقي كلمة أمام البرلمان التركي في جلسة مخصصة للقضية الفلسطينية الخميس.

وتعود آخر زيارة لعباس الذي يرأس حركة فتح الفلسطينية لتركيا إلى أوائل آذار/مارس.

فو/ص ك/دص