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الرئيس الفلسطيني ومسؤولون بالفاتيكان يبحثون “الاحتياجات العاجلة” لغزة

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مدينة الفاتيكان (رويترز) – التقى البابا فرنسيس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الفاتيكان يوم الخميس في أول لقاء مباشر بينهما منذ ثلاث سنوات وفي وقت أصبح فيه بابا الفاتيكان أكثر صراحة في انتقاده للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال الفاتيكان دون الخوض في تفاصيل إن البابا فرنسيس وعباس أجريا محادثات خاصة لنصف ساعة.

وجاء في بيان أن عباس اجتمع بعد ذلك مع كبار الدبلوماسيين في الكنيسة الكاثوليكية لمناقشة “الوضع الإنساني الخطير للغاية في غزة، حيث من المأمول أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وإفراج عن جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن”.

ووجه عباس في بيان الشكر إلى البابا على “مواقفه الداعمة لتحقيق السلام العادل في فلسطين على أساس حل الدولتين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع”.

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