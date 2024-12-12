الرئيس الفلسطيني ومسؤولون بالفاتيكان يبحثون أزمة غزة

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مدينة الفاتيكان (رويترز) – التقى البابا فرنسيس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الفاتيكان يوم الخميس في أول لقاء مباشر بينهما منذ ثلاث سنوات وفي وقت أصبح فيه بابا الفاتيكان أكثر صراحة في انتقاده للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال الفاتيكان دون الخوض في تفاصيل إن البابا فرنسيس وعباس أجريا محادثات خاصة لنصف ساعة.

وجاء في بيان للفاتيكان أن عباس اجتمع بعد ذلك مع كبار الدبلوماسيين في الكنيسة الكاثوليكية لمناقشة “الوضع الإنساني الخطير للغاية في غزة، حيث من المأمول أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وإفراج عن جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن”.

ووجه عباس في بيان الشكر إلى البابا على “مواقفه الداعمة لتحقيق السلام العادل في فلسطين على أساس حل الدولتين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع”.

وسافر عباس إلى روما هذا الأسبوع في زيارة قصيرة من المقرر أن يلتقي خلالها أيضا بالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني يوم الجمعة.

وعادة ما يكون بابا الكنيسة الكاثوليكية حذرا تجاه اتخاذ أي جانب في الصراعات، لكنه دأب في الآونة الأخيرة على الحديث بشكل علني حول الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وقال البابا فرنسيس في نوفمبر تشرين الثاني إن المجتمع الدولي يتعين عليه أن ينظر في ما إذا كانت حملة إسرائيل في غزة تمثل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني. وأثار التعليق، المذكور في كتاب لم ينشر بعد، انتقادات علنية من سفير إسرائيل لدى الفاتيكان.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في غزة لا أساس لها وإنها تستهدف حماس والجماعات المسلحة الأخرى فقط.

وتأتي رحلة عباس إلى روما في وقت من المقرر أن يقوم فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بزيارة إلى إيطاليا وسيلتقي بفرنسيس يوم الجمعة.

وانتقد البابا الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان، حيث تقاتل إسرائيل جماعة حزب الله، ووصفها بأنها “تتجاوز الأخلاق”.