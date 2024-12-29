الرئيس الكرواتي المنتهية ولايته يفوز بالانتخابات من الدورة الأولى

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فاز الرئيس الكرواتي المنتهية ولايته زوران ميلانوفيتش، المدعوم من الحزب الديموقراطي الاشتراكي والمنتقد بشدة للحزب الحاكم المحافظ، بالانتخابات الرئاسية من دورتها الأولى، بحسب ما أظهر استطلاع نشر الأحد عند انتهاء التصويت.

وتقدم ميلانوفيتش بفارق كبير في الدورة الأولى من التصويت بنسبة 51,48% من الأصوات، فيما حصد مرشح حزب المحافظين الحاكم دراغان بريموراك 19,29% من أصوات الناخبين، بحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد ايسبوس وبثه التلفزيون الوطني.

وستعلن النتائج الرسمية في وقت لاحق من مساء الأحد.

وإذا تأكدت هذه النتائج، سيكون فوز ميلانوفيتش من الدورة الأولى بمثابة مفاجأة. فرغم أن استطلاعات الرأي أظهرت تقدمه، إلا أنها توقعت فوزه في الدورة الثانية. وكان آخر استطلاع نشر الجمعة منحه 37% من نوايا التصويت في الدورة الأولى.

منذ استقلال كرواتيا عام 1991، لم يتمكن سوى فرانيو تودجمان الذي يعتبر أبا الاستقلال، من الفوز في الانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى مرتين في عامي 1992 و1997.

وصوت الكرواتيون الأحد بأعداد أقل بكثير من الانتخابات التشريعية التي جرت في نيسان/أبريل.

نحو الساعة 16,30 (15,30 ت غ)، قبل ساعتين ونصف ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع، بلغت نسبة المشاركة 36%، مقارنة بنحو 39% في الوقت نفسه من عام 2019، و50,6% خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ويمكن تفسير انخفاض المشاركة بموعد الاستحقاق بين عيد الميلاد ورأس السنة، عندما يكون كثير من الناس في إجازة.

ودعا مرشح حزب المحافظين الحاكم دراغان بريموراك الذي صوت بعد ساعة من فتح مراكز الاقتراع، المواطنين إلى التوجه للتصويت بأعداد كبيرة “لتقرير مستقبل أمتنا”.

وقال إن “كرواتيا بحاجة إلى الوحدة، وكرواتيا بحاجة إلى تموضع عالمي، وكرواتيا بحاجة إلى حياة سلمية”، مؤكدا أنه سيحضر قداسا بعد قيامه “بواجبه المدني”.

– تضخم وفساد –

قدم بريموراك (59 عاما) نفسه خلال حملته الانتخابية كسياسي قادر على توحيد البلاد، وركز على القيم العائلية والوطنية.

بدوره، دعا زوران ميلانوفيتش (58 عاما) مواطنيه إلى التصويت “لأن الأمر يستحق”، طالبا منهم “الدعم”.

وجرت الانتخابات في ظل ارتفاع التضخم وتفشي الفساد ونقص اليد العاملة في بلد يبلغ عدد سكانه 3,8 ملايين نسمة.

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وممثل كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على الساحة الدولية. ورغم صلاحياته المحدودة، ينظر الكرواتيون إلى رئيسهم على أنه رمز للاستقرار وضامن للتوازن بين السلطات.

واعتبر نيناد هورفات، وهو ناخب من زغرب، إن الرئيس الحالي هو “الحاجز الأخير لمنع سقوط جميع مقاليد السلطة في أيدي الاتحاد الديموقراطي الكرواتي”.

خلال الحملة الانتخابية، تبادل المرشحان البارزان الإهانات والسخرية.

ورأى ميلانوفيتش أن بريموراك الذي يكبره بعام واحد “مُزوَّر كعملة ورقية من فئة 13 يورو ومملّ كمباراة ودية”.

في المقابل، اعتبر بريموراك أن ميلانوفيتش رئيس “لا قيمة لديه لأي شيء لا الوطن، ولا العمل”، متهما إياه بأنه “يستيقظ عند الساعة 11,30”.

– “حروب الآخرين” –

يعد زوران ميلانوفيتش من أكثر الشخصيات السياسية شعبية في كرواتيا. شغل منصب رئيس الوزراء بين العامين 2001 و2015، وكان زعيما سابقا للحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي دعم مسعاه للفوز بولاية رئاسية جديدة.

وبعدما وعد مطلع ولايته الرئاسية بجعل كرواتيا “تقدمية، حديثة، ومنفتحة”، اعتمد ميلانوفيش في المرحلة اللاحقة خطابا شعبويا.

ودان ميلانوفيتش الغزو الروسي لأوكرانيا اعتبارا من مطلع العام 2022، إلا أنه انتقد في الوقت عينه الدعم العسكري الغربي لكييف.

وقدمت زغرب الى كييف مساعدات، غالبيتها عسكرية، بقيمة 300 مليون يورو.

وفي ضوء ذلك، اتهمه رئيس الوزراء بأنه “مؤيد لروسيا” ويقوم بـ”تدمير” صدقية كرواتيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وشدد الرئيس على أنه يريد تجنّب “جرّ” بلاده الى الحرب في أوكرانيا. وأوضح “طالما بقيت رئيسا، لن يخوض أي جندي كرواتي حروب الآخرين”.

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