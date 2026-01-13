الرئيس الكوري الجنوبي يزور اليابان الثلاثاء بعيد زيارته الصين

تستقبل رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الثلاثاء الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، بعد أسبوع من زيارته للصين وفي سياق توترات بين طوكيو وبكين.

وسيلتقي الزعيمان في نارا (غرب)، المنطقة التي تنتمي إليها تاكايتشي، حيث سيناقشان قضايا إقليمية وعالمية وسيظهران العلاقة الودية التي تربط بلديهما.

ويأتي هذا اللقاء بعد إجراء الصين مناورات عسكرية كبيرة حول تايوان وعقب إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية في بحر اليابان.

ورأى بونوا هاردي-شارتران، المتخصص في الجغرافيا السياسية لشرق آسيا في جامعة تمبل في طوكيو، أن السياق الجيوسياسي الإقليمي المتوتر قد يوفر لتاكايتشي ولي “دافعا إضافيا للرغبة في إقامة علاقات أقوى”.

وفي الخلفية، يطغى النزاع الذي بدأ بين اليابان والصين في تشرين الثاني/نوفمبر عندما أشارت تاكايتشي إلى أن اليابان قد تتدخل عسكريا إذا هاجمت الصين تايوان.

وتطالب بكين بضم تايوان إذ تعتبرها جزءا من أراضيها، وهو ما ترفضه حكومة الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وفي دليل على تصاعد التوترات، أعلنت بكين الأسبوع الماضي أنها ستشدد ضوابطها على تصدير البضائع الصينية ذات الاستخدام المدني والعسكري المزدوج إلى اليابان.

وأوضح هاردي-شارتران أنه من المتوقع أن يؤكد الزعيمان علنا تحسن العلاقات الثنائية، والتعاون في مجالات مختلفة، واستعدادهما لاتباع “دبلوماسية مكوكية” تشمل اجتماعات متكررة ومنتظمة.

أما “خلف الأبواب المغلقة، فسيناقشان بالتأكيد، الأزمة الحالية بين اليابان والصين، إذ إن الإجراءات التي اتخذتها بكين، بما فيها ضوابط التصدير، سيكون لها تأثير على كوريا (الجنوبية) أيضا”، نظرا إلى أن سلاسل التوريد للدول الثلاث متشابكة بشكل كبير.

– “أرضية مشتركة” –

وقال هاردي-شارتران “أعتقد أن حكومة كوريا الجنوبية شعرت بضرورة زيارة الرئيس لي لليابان بعد فترة وجيزة من زيارته للصين، لإظهار أن سيول لا تفضل جانبا على آخر”.

كما يُتوقع أن يناقش الزعيمان علاقاتهما مع حليفتهما الولايات المتحدة، القوة الرائدة في العالم.

وقال يي كوانغ هنغ، أستاذ الأمن الدولي في جامعة طوكيو، لوكالة فرانس برس “قد يناقش الزعيمان تداعيات الإكراه الاقتصادي الذي تمارسه الصين، والذي عانته كل من جمهورية كوريا واليابان على مر السنين”.

وأضاف “ستظهر ساناي تاكايتشي حذرها من استراتيجية الصين، المصممة على إيجاد انقسامات بين جمهورية كوريا واليابان، وسترغب في إعادة تأكيد الأرضية المشتركة بين سيول وطوكيو”.

ولطالما كانت العلاقات بين البلدين المتجاورين متوترة بسبب قضايا تتعلق باحتلال اليابان الوحشي لشبه الجزيرة الكورية بين عامَي 1910 و1945.

وحاول الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول تحسين العلاقات مع طوكيو.

واعتبر لي جاي ميونغ أن العلاقة بين كوريا الجنوبية واليابان هي مثل العلاقة بين “جارين يتشاركان حديقة”.

غير أنه أحجم عن الإدلاء بأيّ تعليقات إثر توتّر العلاقات بين بكين وطوكيو على نحو متزايد منذ أواخر 2025.

وهذه ثاني زيارة يجريها الرئيس الكوري الجنوبي لليابان وهو كان اجتمع سابقا بشيغيرو إشيبا الذي خلفته ساناي تاكايشي.

