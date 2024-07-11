الرئيس الكيني يعلن إقالة غالبية أعضاء حكومته عقب التظاهرات

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أعلن الرئيس الكيني وليام روتو الخميس إقالة غالبية أعضاء حكومته ضمن اجراءات اتخذها إثر التظاهرات الواسعة النطاق ضد الحكومة والتي تحولت الى فوضى.

وقال إن هذا الاجراء مفعوله فوري ويطال كل الوزراء باستثناء سكرتير الحكومة ووزير الخارجية موساليا مودافادي ونائب الرئيس ريغاتي غاشاغوا.

وأوضح الرئيس الكيني في مؤتمر صحافي عقده في القصر الرئاسي أنه “بعدما استمعت الى ما قاله الشعب الكيني وبعد تقييم شامل لاداء حكومتي وانجازاتها وتحدياتها، قررت اليوم إقالة كل الاعضاء بمفعول فوري”.

وأضاف “سأبدأ فورا مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات والتنظيمات السياسية بهدف تحديد معالم حكومة ذات قاعدة موسعة تساعدني على تسريع الاجراءات اللازمة والملحة”.

وكان الرئيس الكيني سحب في 26 حزيران/يونيو مشروع موازنة أثار جدلا وكان يتضمن زيادة ضرائب غداة يوم من أعمال العنف تخللها هجوم المتظاهرين على البرلمان.

أطلقت الشرطة آنذاك الرصاص الحي على الحشود. وبحسب الوكالة الرسمية لحماية حقوق الانسان فان 39 شخصا قتلوا منذ بدء التظاهرات في 18 حزيران/يونيو.

حرك مشروع الموازنة الاستياء الذي لم يكن ظاهرا كثيرا ضد الرئيس روتو الذي انتخب في آب/اغسطس بناء على وعد بالدفاع عن الاكثر تواضعا لكنه قام لاحقا بزيادة ضغط الضرائب على الشعب.

تو/نور/غد