الرئيس اللبناني: لن يكون هناك أي اتفاق يمس حقوقنا الوطنية

بيروت 17 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الجمعة إن أي اتفاق مستقبلي تتوصل إليه الحكومة لن يتنازل عن أي أرض أو يمس بالحقوق الوطنية اللبنانية، دون أن يوضح ما إذا كان يشير إلى محادثات محتملة مع إسرائيل.

وقال في خطاب بثه التلفزيون “لن يكون هناك أي اتفاق يمس حقوقنا الوطنية أو ينتقص من كرامة شعبنا الصامد أو يفرط بذرة من تراب هذا الوطن”.

وهذا أول خطاب له منذ أن توسطت الولايات المتحدة في وقف إطلاق النار لإنهاء القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله أمس الخميس. وينص الاتفاق على أن تجري إسرائيل ولبنان محادثات مباشرة لتحقيق “سلام بين البلدين”.

(تغطية صحفية إيناس العشري وليلى بسام – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

