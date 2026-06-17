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الرئيس اللبناني: نحن مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعدنا ومن ضمنها إيران

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دبي 17 يونيو حزيران(رويترز) – قال الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الأربعاء إن لبنان يرحب بدعم أي دولة، بما في ذلك إيران، للمساعدة في التوصل إلى وقف إطلاق النار، في خطوة تعكس نبرة أكثر مرونة تجاه طهران بعد أسابيع من الانتقادات الحادة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهم عون إيران باستخدام لبنان ورقة مساومة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، وقال إن اللبنانيين يقتلون لخدمة مصالح طهران.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية