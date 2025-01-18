الرئيس اللبناني الجديد يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من الجنوب بموجب اتفاق الهدنة

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القاهرة (رويترز) – أكد الرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم السبت ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وجماعة حزب الله في نوفمبر تشرين الثاني.

وبحسب بيان منشور على حساب الرئاسة اللبنانية على منصة إكس، أبلغ عون جوتيريش خلال اجتماع في بيروت بأن “استمرار الخروقات الإسرائيلية البرية والجوية، لاسيما تفجير المنازل وتدمير القرى الحدودية، يناقض كليا ما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار ويعتبر استمرارا لانتهاك السيادة اللبنانية وإرادة المجتمع الدولي”.

ينص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر تشرين الثاني بعد التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة وفرنسا، على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان خلال 60 يوما وأن تسحب جماعة حزب الله جميع مقاتليها وأسلحتها من الجنوب.

ونقل البيان عن جوتيريش القول “سنبذل كل ما في وسعنا لتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب ضمن المهلة المحددة” في شروط الاتفاق.

وكان قد قال يوم الجمعة إن استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي لأراض في جنوب لبنان وقيامه بعمليات عسكرية في الأراضي اللبنانية يعد انتهاكا لقرار الأمم المتحدة الذي يرتكز عليه وقف إطلاق النار.

ورغم الاتفاق تواصل قوات إسرائيلية ضرباتها على من تقول إنهم مقاتلون من حزب الله يتجاهلون الاتفاق الذي يتعين عليهم بموجبه وقف الهجمات وانسحابهم إلى شمال نهر الليطاني الذي يبعد نحو 30 كيلومترا شمالي الحدود مع إسرائيل.