الرئيس اللبناني لوفد مجلس الأمن: لا نريد الحرب ولا رجوع عن حصر السلاح بيد الجيش

afp_tickers

5دقائق

جدد الرئيس اللبناني جوزاف عون الجمعة أمام وفد مجلس الأمن الدولي التأكيد على ان بلاده “لا تريد الحرب” مع اسرائيل، بعيد بدء محادثات مباشرة معها، مؤكدا أن “لا رجوع” عن قرار حصر السلاح بيد الجيش.

وعلى وقع مخاوف من تصعيد اسرائيل لنطاق عملياتها في لبنان، بعد عام من وقف إطلاق النار مع حزب الله، انضم مدنيان لبناني واسرائيلي هذا الأسبوع الى عضوية اللجنة المكلفة مراقبة تطبيق الاتفاق، في اول لقاء مباشر منذ عقود.

وخلال استقباله الجمعة وفدا من سفراء وممثلي بعثات مجلس الامن الدولي، في إطار زيارة الى لبنان تستمر ليومين، قال عون “نحن لا نريد الحرب من جديد. لقد تعذب الشعب اللبناني بما يكفي ولن تكون هناك عودة الى الوراء”، اشارة الى الحرب التي خاضها حزب الله واسرائيل العام الماضي.

وشدد، وفق بيان عن الرئاسة، على أن “الجيش اللبناني سيقوم بدوره كاملا.. وعلى المجتمع الدولي ان يسانده ويدعمه”، مؤكدا أن حصر السلاح بيد الجيش “يشكل هدفا أساسيا.. ونحن مصممون على تنفيذه وطلبنا من جميع الافرقاء التعاون لتحقيق هذا الهدف الذي لا رجوع عنه، وإن تطلّب ذلك بعض الوقت”.

ودعا المجتمع الدولي الى “الضغط” على اسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار. واوضح “بدأ قبل يومين فصل جديد من المفاوضات” التي “تهدف أساسا الى وقف الاعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية”، مؤكدا ان “نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل التي يتوقف عليها وصول المفاوضات الى نتائج عملية او فشلها”.

وتعقد اللجنة المكلفة وقف إطلاق النار جلسات جديدة بحضور المندوبين المدنيين اللبناني والاسرائيلي بدءا من 19 الجاري، وفق ما أبلغ عون مجلس الوزراء الخميس.

ويصر لبنان على الطابع التقني للمحادثات، فيما قالت اسرائيل إنه “تمّ الاتفاق على بلورة أفكار لتعزيز تعاون اقتصادي محتمل بين إسرائيل ولبنان”.

والتقى وفد مجلس الأمن الذي يترأسه السفير السلوفيني سامويل زبوغار في بيروت، غداة زيارته دمشق، عددا من المسؤولين اللبنانيين الجمعة. ومن المتوقع ان يزور السبت المنطقة الحدودية، لمعاينة التقدم في تطبيق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان برفقة الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس.

وبعيد استقباله الوفد الجمعة، أكد رئيس البرلمان نبيه بري، الحليف الوثيق لحزب الله، على أن “الإستقرار في الجنوب يستلزم التزام إسرائيل بالقرار الأممي 1701 وبإتفاق وقف إطلاق النار من خلال وقف إنتهاكاتها اليومية والإنسحاب الى خلف الحدود الدولية”.

وشدد أن “من غير المقبول التفاوض تحت النار”.

شنّت اسرائيل الخميس ضربات على أربع بلدات في جنوب لبنان بعد توجيه انذارات بالإخلاء. وقالت لاحقا انها استهدفت “بنى تحتية” تابعة لحزب الله بينها مخازن أسلحة. ووضعت ضرباتها في إطار منع الحزب من إعادة بناء قدراته العسكرية.

وقالت قوة يونيفيل في بيان ان الضربات الخميس تعد “انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701”.

وأفادت من جهة أخرى عن “اقتراب ستة رجال على متن ثلاث دراجات نارية من جنود حفظ السلام أثناء دورية قرب بنت جبيل، وأطلق أحدهم نحو ثلاث طلقات نارية نحو الجزء الخلفي من الآلية، ولم يُصب أحد بأذى”، معتبرة أن “الاعتداءات على قوات حفظ السلام غير مقبولة”. وطالبت “بإجراء تحقيق شامل وفوري لتقديم الفاعلين إلى العدالة”.

ويرفض حزب الله تسليم سلاحه، وقد توعد بالرد على إسرائيل بعيد مقتل قائده العسكري هيثم الطباطبائي وأربعة من معاونيه بضربات جوية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر على ضاحية بيروت الجنوبية.

لار/ص ك