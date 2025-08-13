الرئيس اللبناني يبلغ لاريجاني برفض لبنان أي تدخل خارجي في شؤونه

أبلغ الرئيس اللبناني جوزاف عون أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الأربعاء رفض بلاده “أي تدخل” في شؤونها الداخلية، واصفا بعض التصريحات الإيرانية المعارضة لقرار الحكومة بشأن نزع سلاح حزب الله، بـ”غير مساعدة”.

وجاءت زيارة لاريجاني الى بيروت بعد تكليف الحكومة الأسبوع الماضي الجيش بوضع خطة تطبيقية لنزع سلاح حزب الله الذي تمده طهران بالمال والسلاح، قبل نهاية العام، على وقع ضغوط أميركية ومخاوف من أن تنفّذ إسرائيل حملة عسكرية واسعة جديدة في لبنان، بعد أشهر من نزاع مدمّر بينها وبين الحزب خرج منها حزب الله منهكا.

وأوردت الرئاسة اللبنانية في بيان أن عون قال للمسؤول الإيراني خلال لقائه، “نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة أتى”، موضحا أن “لبنان الذي لا يتدخل مطلقا بشؤون أي دولة أخرى ويحترم خصوصياتها ومنها ايران، لا يرضى ان يتدخل أحد في شؤونه الداخلية”.

واعتبر عون أنه “من غير المسموح لأي جهة كانت ومن دون أي استثناء حمل السلاح والاستقواء بالخارج”، معتبرا أنّ “الدولة اللبنانية وقواها المسلحة مسؤولة عن أمن جميع اللبنانيين من دون أي استثناء”.

وشدد على أن “أي تحديات تأتي من العدو الإسرائيلي او من غيره، هي تحديات لجميع اللبنانيين وليس لفريق منهم فقط، وأهم سلاح لمواجهتها هو وحدة اللبنانيين”.

وكان علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، قال السبت إن بلاده “تعارض بالتأكيد نزع سلاح حزب الله، لأنها ساعدت على الدوام الشعب اللبناني والمقاومة، وما زالت تفعل ذلك”.

وقال عون “اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين، غير مساعدة”.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية اعتبرت تلك التصريحات “تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية”.

وجاءت مواقف عون بعد القرار غير المسبوق للحكومة اللبنانية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) بنزع سلاح الحزب. وردّ الحزب باتهام السلطات بارتكاب “خطيئة كبرى”، وقال إنه سيتعامل مع القرار “كأنه غير موجود”.

– “لم نأتِ بخطة” –

وردّ لاريجاني على الرئيس بعد اجتماعه مع رئيس البرلمان نبيه بري قائلا للصحافيين، “نحن لا نتدخّل في صنع قراركم”، مضيفا “ما نقوله هو أن كل دولة تقرّر مستقبلها بنفسها. لم نأت بخطة للبنان، لكن الأميركيين أتوا بخطة لكم”.

وتابع “لا ينبغي لدول الخارج أن تصدر أوامر للبنان”، مضيفا “أي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية بالتشاور مع المقاومة (حزب الله) نحترمه”.

وأكد لاريجاني “التعاون الودّي بين الدول، لا على الأوامر المقيّدة بجدول زمني”، في إشارة الى الورقة الأميركية التي ناقشتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي وتنصّ على جدول زمني لتجريد حزب الله من سلاحه.

ولعبت إيران دورا رئيسيا في تأسيس حزب الله. وقدّمت له دعما بالمال والسلاح على مدى العقود المنصرمة. ويشكّل الحزب أبرز أركان ما يسمى “محور المقاومة” الذي تقوده طهران ويضم مجموعات موالية لها بينها من العراق واليمن.

وينزع قرار الحكومة الأخير الشرعية السياسية عن سلاح حزب الله الذي لطالما شكّل القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذا في البلاد وحظي بدعم رئيسي من دمشق وطهران.

لكنّ الوضع تغيّر عند تشكيل السلطة الحالية على وقع تغير موازين القوى. فقد خرج الحزب ضعيفا من حربه الأخيرة مع اسرائيل العام الماضي، بينما تلقت طهران ضربة موجعة إثر حرب مع إسرائيل استمرّت 12 يوما في حزيران/يونيو، وسقط حكم بشار الأسد في سوريا.

– زيارة ضريح نصرالله –

واستقبل لاريجاني في مطار بيروت وفدان من حزب الله وحليفته أمل وممثلون عن حركتي حماس والجهاد الاسلامي الفلسطينيتين، إضافة الى ممثل عن وزارة الخارجية.

وتجمّع العشرات من مناصري حزب الله على طريق المطار لدى مرور موكب لاريجاني الذي ترجّل لوقت قصير من سيارته لإلقاء التحية عليهم، على وقع هتافات مؤيدة وصيحات “الموت لأميركا، الموت لاسرائيل”.

ويلتقي لاريجاني مساء رئيس الحكومة نواف سلام، بعد أن يستقبل في مقر السفارة الإيرانية شخصيات لبنانية وفلسطينية. ثم يزور ضريح الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله الذي قتل في 27 أيلول/سبتمبر بسلسلة ضربات اسرائيلية استهدفت مقره في ضاحية بيروت الجنوبية، في خضم الحرب مع اسرائيل.

