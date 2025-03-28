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الرئيس اللبناني يزور باريس وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل

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من جون أيريش

باريس (رويترز) – بدأ الرئيس اللبناني جوزاف عون يوم الجمعة محادثات في باريس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة إصلاحات اقتصادية وجهود تحقيق الاستقرار في البلاد، في ظل تزايد الضغوط على الهدنة الهشة بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وفي أول زيارة إلى دولة غربية، يسعى عون إلى حشد الدعم من باريس بعد نجاح رئيس الوزراء الجديد نواف سلام في تشكيل حكومة بعد جمود سياسي لعامين.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر تشرين الثاني وتوسطت فيه فرنسا والولايات المتحدة، كان من المفترض أن يجري إخلاء جنوب لبنان من أي أسلحة لحزب الله وأن تنسحب القوات الإسرائيلية من المنطقة وأن ينتشر الجيش اللبناني فيها. وتبادل لبنان وحزب الله وإسرائيل الاتهامات بعدم تنفيذ بنود الاتفاق بالكامل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان، بعد ساعات من إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية على إسرائيل.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية لصحفيين قبل الزيارة “يبدو لنا اليوم أن علينا المضي قدما بشأن إمكانية الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار”.

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