الرئيس اللبناني يستقبل وزير خارجية فرنسا ويجدد عرضه التفاوض مع اسرائيل

جدّد الرئيس اللبناني جوزاف عون الخميس دعوته إلى هدنة وبدء مفاوضات مع اسرائيل لوقف الحرب بينها وبين حزب الله، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الذي يجري زيارة “تضامن” إلى البلاد.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في الثاني من الشهر الحالي بعد إطلاق الحزب صواريخ باتجاه إسرائيل، قال إنها ردا على مقتل المرشد الأعلى في ايران علي خامنئي في هجمات إسرائيلية أميركية في إيران.

وترد إسرائيل بغارات كثيفة على أنحاء مختلفة، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

وشدّد عون، وفق بيان صادر عن الرئاسة، “على ضرورة وقف إطلاق النار، وتوفير الضمانات اللازمة لنجاحه من قبل الأطراف المعنية”.

وأضاف أن “المبادرة التفاوضية التي أعلنها لا تزال قائمة لكن استمرار التصعيد العسكري يعيق انطلاقتها”.

واقترح عون في 9 آذار/مارس مبادرة من أربع نقاط، تضمنت “إرساء هدنة كاملة” مع إسرائيل، و”تقديم الدعم اللوجستي الضروري” للجيش من أجل “نزع سلاح حزب الله ومخازنه ومستودعاته”، على أن “يبدأ لبنان واسرائيل مفاوضات مباشرة برعاية دولية”.

ويجري بارو زيارة قصيرة إلى لبنان “تنمّ عن دعم فرنسا وتضامنها مع الشعب اللبناني الذي جُرّ إلى حرب لم يخترها”، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الفرنسية.

والتقى بارو بالإضافة إلى عون، كلا من رئيس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وزار بارو مدرسة قرب بيروت تحوّلت إلى مركز لإيواء النازحين الهاربين من الحرب.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أجرى الجمعة مباحثات مع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، داعيا غداة ذلك إسرائيل إلى القبول بإجراء “محادثات مباشرة” مع الحكومة اللبنانية ومختلف مكونات المجتمع.

وأبدى ماكرون استعداد فرنسا “لتيسير هذه المحادثات من خلال استضافتها في باريس”.

