الرئيس اللبناني يغادر إلى واشنطن حيث يلتقي دونالد ترامب (الرئاسة)

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غادر الرئيس اللبناني جوزاف عون بيروت صباح السبت إلى واشنطن حيث يلتقي نظيره الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز/يوليو، وفقا لما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

ويجري لبنان مفاوضات مع اسرائيل محورها الانسحاب من مناطق في جنوبه تحتلها الدولة العبرية منذ حربها الاخيرة مع حزب الله الموالي لايران.

وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس لبناني للولايات المتحدة منذ 2009، حين زارها الرئيس الاسبق ميشال سليمان حيث استقبله الرئيس باراك اوباما.

وأوضح بيان للرئاسة أن عون يجري، إضافة إلى قمته مع ترامب في البيت الأبيض، “لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأميركيين تتناول الوضع في لبنان والسبل الآيلة الى تثبيت وقف إطلاق النار”، و”انسحاب اسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها”.

بدأ لبنان وإسرائيل مفاوضات في نيسان/ابريل هي الأولى منذ عقود برعاية الولايات المتحدة، بهدف إنهاء حالة الحرب بينهما.

وأبرما في 26 حزيران/يونيو اتفاقا إطاريا ينصّ خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب اسرائيل تدريجيا من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من “منطقتين تجريبيتين”.

واتفق البلدان خلال جولة محادثات جديدة في روما اختتمت الأربعاء على استكمال هيكلية مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام، تطبيقا للاتفاق بين الطرفين، وفق بيان للسفارة الأميركية في بيروت.

ونقلت السفارة عن مسؤول أميركي قوله “اتفقنا على هيكلية ومبادئ عامة لآلية المناطق التجريبية، على أن يتمّ استكمالها والبدء بتنفيذها خلال أيام”.

ولا يحدّد الاتفاق الإطاري جدولا زمنيا للانسحاب، في حين تكرر إسرائيل على لسان مسؤولين فيها، أن قواتها لن تنسحب من منطقة أمنية بعمق عشرة كيلومترات عن حدودها، إلا بعد نزع سلاح حزب الله، في خطوة يشكك محللون بقدرة الدولة اللبنانية على إنجازها.

ويرفض حزب الله تسليم سلاحه والتفاوض المباشر مع إسرائيل ومخرجاته، ويعوّل على داعمته إيران من أجل وقف الحرب مع الدولة العبرية.

وفي حين تراجعت وتيرة الضربات المتبادلة بين اسرائيل وحزب الله منذ حزيران/يونيو، إلا أن القوات الاسرائيلية تواصل تنفيذ غارات وعمليات تفجير في جنوب لبنان.

وتحدثت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية السبت عن ضربات اسرائيلية جديدة في جنوب لبنان طالت بلدتين في منطقتي صور والنبطية.

وعلى وقع التوتر الاقليمي، طلبت السفارة الاميركية في بيروت من مواطنيها الجمعة “عدم السفر الى لبنان”.

سان/ب ح-ب ق/غد