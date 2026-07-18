الرئيس اللبناني يغادر إلى واشنطن للقاء دونالد ترامب

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غادر الرئيس اللبناني جوزاف عون بيروت السبت إلى الولايات المتحدة حيث يلتقي نظيره دونالد ترامب في 21 تموز/يوليو، في ظل مفاوضات برعاية أميركية تجريها الحكومة اللبانية مع إسرائيل، محورها انسحاب قواتها من مناطق تحتلها منذ حربها الأخيرة مع حزب الله.

وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس لبناني للولايات المتحدة منذ 2009، حين استقبل باراك أوباما ميشال سليمان.

وأوضح بيان للرئاسة اللبنانية أن عون سيلتقي ترامب، ويعقد “لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأميركيين تتناول الوضع في لبنان والسبل الآيلة الى تثبيت وقف إطلاق النار”، إضافة الى “انسحاب اسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها”.

بدأ لبنان وإسرائيل مفاوضات في نيسان/ابريل هي الأولى منذ عقود، بهدف انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق الواسعة التي تحتلها، وإنهاء حالة الحرب بينهما.

وأبرما في 26 حزيران/يونيو اتفاقا إطاريا ينصّ خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب اسرائيل تدريجيا من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من “منطقتين تجريبيتين”.

واتفق البلدان خلال جولة محادثات جديدة في روما هذا الأسبوع على استكمال هيكلية مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام، تطبيقا للاتفاق بين الطرفين، وفق ما أعلنت واشنطن.

ولا يحدّد الاتفاق الإطاري جدولا زمنيا للانسحاب، في حين تكرر إسرائيل على لسان مسؤولين فيها، أن قواتها لن تنسحب من “منطقة أمنية” بعمق عشرة كيلومترات عن حدودها، إلا بعد نزع سلاح حزب الله، في خطوة يشكك محللون بقدرة الدولة اللبنانية على إنجازها.

ويرفض حزب الله تسليم سلاحه والتفاوض المباشر مع إسرائيل ومخرجاته، ويعوّل على داعمته إيران من أجل وقف الحرب مع الدولة العبرية.

ونظّم الحزب السبت وقفة احتجاجية في مدينة صور في جنوب البلاد “استنكارا ورفضا لاتفاق الذل والعار”.

وفي حين تراجعت وتيرة الضربات المتبادلة بين اسرائيل وحزب الله منذ حزيران/يونيو، إلا أن القوات الاسرائيلية تواصل تنفيذ غارات وعمليات تفجير في جنوب لبنان.

وتحدثت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية السبت عن ضربات اسرائيلية جديدة في جنوب لبنان طالت بلدتين في منطقتي صور والنبطية.

وبعد ظهر السبت، أفادت عن “شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة… في بلدة المنصوري في قضاء صور، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف الى المكان”.

كما أفادت بأن أحياء في البلدة ذاتها تعرضت لضربات إسرائيلية فجر السبت.

وأشارت الوكالة الى أن الجيش الاسرائيلي نفّذ عصر السبت “تفجيرا كبيرا عند أطراف بلدة زوطر الشرقية”.

من جهته، نعى الجيش اللبناني جنديا قضى السبت “جرّاء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري”.

وعلى وقع التوتر الاقليمي، طلبت السفارة الاميركية في بيروت من مواطنيها الجمعة “عدم السفر الى لبنان”.

سان/ب ح-ب ق-كام/ناش