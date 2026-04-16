الرئيس اللبناني يقول إن وقف إطلاق النار يشكّل “المدخل الطبيعي” للمفاوضات المباشرة مع اسرائيل

اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون الخميس أن وقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل ينبغي أن يشكّل “المدخل الطبيعي” للمفاوضات المباشرة المقبلة مع الدولة العبرية.

وقال عون وفق بيان صادر عن الرئاسة إن “وقف اطلاق النار الذي يطالب به لبنان مع إسرائيل سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين”، وذلك بعد يومين من عقد سفيري لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عقود اتفقا خلالها على إجراء مفاوضات مباشرة في موعد يُحدد لاحقا.

ولم يشر بيان الرئاسة الذي جاء بعد لقاء عون وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، إلى أي اتصال مرتقب بين مسؤول لبناني واسرائيلي كما كان أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في الثاني من آذار/مارس، بعد إطلاق حزب الله صواريخ نحو إسرائيل “ثأرا” لمقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. وترد الدولة العبرية منذ ذلك الحين بشنّ غارات واسعة النطاق واجتياح مناطق في جنوب لبنان.

وقال فالكونر إن ما يجري “ليس صراعا من صنع لبنان. لا بد من وقف إطلاق النار. نحن نرحّب بالمحادثات التي بدأت”، معتبرا أن “الضربات في لبنان كان لها أثر مروّع على المدنيين”.

وأكد وجوب أن يوقف حزب الله إطلاق النار وأن يتم نزع سلاحه، مشددا على ضرورة أن “تحتكر الحكومة اللبنانية وحدها استخدام القوة في لبنان”.

وأفادت السلطات اللبنانية بأن الهجمات الإسرائيلية التي ألحقت دمارا واسعا، أسفرت عن مقتل أكثر من 2100 شخص ونزوح أكثر من مليون.

وبشأن اللقاء اللبناني الإسرائيلي الذي عقد في الولايات المتحدة، رأى الوزير البريطاني أنه “من المشجّع جدا أن (البلدين) تواصلا مباشرة في واشنطن”.

