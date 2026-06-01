الرئيس اللبناني يندّد بـ”عدوان إسرائيلي شرس” على بلاده

afp_tickers

3دقائق

اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون الاثنين أن بلده يواجه “عدوانا إسرائيليا شرسا”، فيما يُنتظر أن يعقد مجلس الأمن الاثنين جلسة طارئة عن لبنان بعد إعلان إسرائيل السيطرة على مرتفع استراتيجي في جنوب لبنان وتوسيع عملياتها ضد حزب االله.

وقال عون في بيان إن لبنان “يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا ومدانا”، متعهدا “العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا ووضع حد لعذاباتهم”.

وتأتي تصريحات عون غداة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد عزمه على تصعيد هجومه على حزب الله في لبنان.

وأعلنت إسرائيل الأحد سيطرتها على قلعة الشقيف التي تشرف على مساحات واسعة من جنوب لبنان وتحمل رمزية كونها شكّلت قاعدة للقوات الإسرائيلية خلال عقدين من احتلالها لجنوب لبنان حتى العام 2000.

وأظهر مقطع فيديو صوّرته وكالة فرانس برس الأحد العلم الإسرائيلي مرفوعا فوق القلعة، فيما يتصاعد الدخان في محيطها.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن “ السيطرة على قلعة الشقيف تحوّل حاسم”، واضاف “توجيهاتي الآن هي تعميق سيطرتنا وتوسيعها على المناطق التي كانت تحت سيطرة حزب الله”.

وإثر هذا التطور، طلب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الذي تشكّل فرنسا إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية فيه. وأفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس الأحد بأنّ هذا الاجتماع سيُعقد الاثنين.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أنّ “لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان”، مشددا على ضرورة “أن يتوقف القتال… إلى الأبد”.

وبلغ عدد القتلى في لبنان 3412 منذ بداية الحرب في 2 آذار/مارس، فيما نزح أكثر من مليون من مناطقهم بحسب السلطات. أما عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي فبلغ خمسة وعشرين.

ويأتي التقدّم الإسرائيلي في وقت لا تزال المفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وإيران بهدف وضع حدّ للحرب في الشرق الأوسط. وتطالب إيران بإدراج لبنان ضمن أي اتفاق مع الولايات المتحدة ينهي الحرب الأوسع التي اندلعت في المنطقة في شباط/فبراير.

لو/خلص