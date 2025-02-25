الرسوم الجمركية “ضرورية” للسياسة الاقتصادية الأميركية (وزير الخزانة)

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دافع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الثلاثاء عن فرض الرسوم الجمركية مؤكدا أنها “ضرورية” لتحقيق سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية من خلال توفير الإيرادات الضريبية اللازمة.

وبعد لقاء نظيره الأسترالي جيم تشالمرز في واشنطن، أكد بيسنت أن الرسوم الجمركية قد تكون “مصدرا مهما لإيرادات الحكومة يسمح بتمويل الاستثمارات”.

لكنها يجب أن تستخدم أيضا في “تصحيح وإدارة الخلل الداخلي في قطاعات اقتصادية اخرى” عبر تعديل طلب المستهلكين الأميركيين مع ارتفاع أسعار السلع.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على عدد متزايد من القطاعات واستهداف بلدان محددة بدءا من الصين وكندا والمكسيك.

كما دعا الى “رسوم جمركية متبادلة” لفرض ضريبة على المنتجات التي تدخل الولايات المتحدة من دولة ما، بالمستوى نفسه الذي تخضع له المنتجات الأميركية في أسواق تلك الدولة.

حاليا دخلت حيز التنفيذ زيادة بنسبة 10% في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، مع تأجيل التدابير الأخرى أو فرضها في الأسابيع المقبلة.

وقال وزير الخزانة إن الصين “تحتاج إلى مزيد من الاستهلاك الداخلي” وصادرات أقل، مشددا على أنه لا ينبغي استخدام الاسواق الاميركية لبيع فائض انتاج العملاق الآسيوي.

وأضاف “علينا أن نقول لهم إنهم لا يستطيعون تصدير فائض انتاجهم إلى بقية العالم”.

ودافع عن عمل هيئة الكفاءة الحكومية برئاسة الملياردير إيلون ماسك، مؤكدا وجود “هدر” في الإنفاق العام.

وأوضح أن تقليص حجم الإدارة العامة سيتيح “إعادة خصخصة الاقتصاد” مذكرا بأن نمو التوظيف خلال السنوات الأربع الأخيرة مرده بالأساس الوظائف العامة.

الس/ليل/كام