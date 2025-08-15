الرقابة النووية” في الإمارات تطلق أول جائزة للتميّز في القطاع النووي والإشعاعي

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات الجمعة إطلاق جائزة التميّز النووي والإشعاعي لتكريم الأفراد والمؤسسات الذين ساهموا في تطوير القطاع وتعزيزه، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتهدف الجائزة، وهي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، إلى إيجاد بيئة محفزة للتميز والابتكار في القطاع النووي والإشعاعي، بحسب “وام”.

وتسلط المبادرة الضوء على المساهمات والإنجازات المحرزة في القطاع النووي والإشعاعي، لا سيما المساهمات الخاصة بالسلامة والقيادة وإحداث تغييرات بناءة في المجتمع، وهو ما يتماشى مع مسؤولية الهيئة في حماية المجتمع والبيئة.

