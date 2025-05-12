الرهينة إيدان ألكسندر يغادر غزة وإسرائيل تقول لا وقف لإطلاق النار

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من نضال المغربي وجيمس ماكنزي

القاهرة/القدس (رويترز) – عبر رهينة أمريكي إسرائيلي إلى داخل إسرائيل يوم الاثنين بعد أن أطلقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سراحه في ظل توقف للقتال في قطاع غزة، لكن دون التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار أوسع نطاقا أو إطلاق سراح رهائن، في حين حذر مراقبون من مجاعة في القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تسلم إيدان ألكسندر بعد أن أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهلت نقله الآمن إلى السلطات الإسرائيلية بعد احتجازه 19 شهرا. ونقلته مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي إلى مستشفى حيث سيتلقى العلاج ويلتقي بأفراد أسرته.

وإيدان هو آخر أمريكي محتجز لدى حماس. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن حالة ألكسندر “متدهورة” دون الاستناد لمصدر.

وعرضت قناة الجزيرة صورة له وهو واقف بجانب مقاتلين ملثمين ومسؤول من الصليب الأحمر. وعلى عكس عمليات الإفراج السابقة عن الرهائن، كان يرتدي ملابس مدنية.

وتوقف القتال في غزة مع حلول الظهر في غزة بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستوقف عملياتها للسماح بالمرور الآمن للرهينة.

وذكر شهود أن الدبابات الإسرائيلية قصفت شرق مدينة غزة بعد عملية التسليم. وقالت السلطات الصحية المحلية إن امرأة قُتلت وأصيب بضعة أشخاص آخرون بعد أن أصابت قذائف الدبابات مدرسة تؤوي عائلات نازحة في حي التفاح.

وقالت حماس في بيان إنها أفرجت عن ألكسندر في بادرة حسن نية منها تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيزور المنطقة يوم الثلاثاء.

وكتب ترامب بحروف كبيرة على منصته للتواصل الاجتماعي في وقت سابق من يوم الاثنين أن حماس “ستطلق سراح الرهينة الأمريكي إيدان ألكسندر، الذي كان يُعتقد أنه مات، خبر رائع!”.

وقال نتنياهو إن إطلاق سراح ألكسندر جاء بفضل الضغط العسكري الإسرائيلي في غزة والضغط السياسي الذي مارسه ترامب.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو تحدث إلى ترامب يوم الاثنين، إذ عبر الرئيس الأمريكي عن التزامه تجاه إسرائيل.

وينفى نتنياهو أي نية لوقف إطلاق النار وأكد أن خطط توسيع العملية العسكرية في القطاع مستمرة.

ونشأ ألكسندر في ولاية نيوجيرزي الأمريكية وانتقل إلى إسرائيل وكان يخدم في جيشها حين اقتادته حماس رهينة إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأظهر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين أشخاصا يرقصون في ساحة بمسقط رأس ألكسندر في مدينة تينافلي بولاية نيوجيرزي بعد الإعلان عن إطلاق سراحه.

وقال رئيس بلدية تينافلي مارك زينا إن أناسا في البلدة الذين يبلغ عدد سكانها نحو 15 ألف نسمة، نصفهم تقريبا من اليهود، تجمعوا منذ الساعة الرابعة صباحا وهم يشاهدون الأخبار وينتظرون.

وقال زينا “كابد هذا التجمع السكاني الكثير في العام ونصف العام الماضي، أي ما يقرب من عامين. كان هناك غضب وإحباط وأمل. انتصر الأمل اليوم”.

وجاءت عملية الإفراج عن الرهينة يوم الاثنين بعد محادثات رباعية بين حماس والولايات المتحدة ومصر وقطر، وقد تفتح الطريق أمام إطلاق سراح الرهائن المتبقين المحتجزين في قطاع غزة وعددهم 58 بعد 19 شهرا من هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت قطر ومصر إن الإفراج عن ألكسندر خطوة مشجعة على طريق المحادثات بشأن هدنة جديدة. وذكر مكتب نتنياهو أن إسرائيل سترسل وفدا إلى قطر يوم الخميس لمناقشة مقترح جديد يهدف إلى تأمين إطلاق سراح المزيد من الرهائن.

وأصر نتنياهو على أن خطط الحملة العسكرية الموسعة على غزة ستستمر.

وقال إيتمار بن جفير وزير الأمن الوطني وأحد شركاء نتنياهو في الحكومة الائتلافية إن الحرب على حماس يجب ألا تتوقف ويتعين منع دخول المساعدات إلى القطاع.

وقال مكتب نتنياهو “إسرائيل ليست ملتزمة بأي وقف لإطلاق النار”، مضيفا أن الضغط العسكري أجبر حماس على إطلاق سراحه.

وذكرت السلطات الصحية في غزة أن قصفا إسرائيليا أودى بحياة 15 شخصا على الأقل كانوا يحتمون في مدرسة تؤوي عائلات نازحة في جباليا شمال القطاع قبل توقف القتال لفترة وجيزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مقاتلين من حماس هناك كانوا يستعدون لشن هجوم.

وكشف أحدث تقييم صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر الموت جوعا مع تزايد احتمال حدوث مجاعة بحلول نهاية سبتمبر أيلول.