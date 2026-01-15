الرياض والدوحة ومسقط أقنعت ترامب بإعطاء إيران “فرصة ثانية” وفق مسؤول سعودي

afp_tickers

6دقائق

أقنعت السعودية وقطر وعمان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعطاء إيران “فرصة ثانية”، وفق ما أفاد مسؤول سعودي وكالة فرانس برس، بعدما كان هدّد بتدخّل عسكري في الجمهورية الإسلامية على خلفية حملة قمع الاحتجاجات التي تقول منظمات حقوقية إنّها أسفرت عن مقتل الآلاف.

ومنذ بدء الحركة الاحتجاجية في 28 كانون الأول/ديسمبر، توعّد ترامب بتدخّل عسكري في إيران، لكنه قال الأربعاء إنه أُبلغ “من مصدر ثقة” بأن “القتل توقّف” في إيران، مضيفا “سنراقب الوضع ونرى كيف تسير الأمور”. وأعلنت واشنطن في وقت لاحق فرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين أمنيين إيرانيين وشبكات مصرفية إيرانية.

في طهران، وهو أول يوم في العطلة الأسبوعية، بدأ أن الحياة عادت إلى طبيعتها، وفقا لصحافي في وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول سعودي كبير لوكالة فرانس برس الخميس إن السعودية وقطر وعُمان أقنعت ترامب بـ”منح إيران فرصة”، وحذّرته من أن مهاجمتها ستؤدي إلى “ردات فعل خطيرة”.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أن الدول الخليجية الثلاث “قادت جهودا دبلوماسية مكثفة ومحمومة في اللحظات الأخيرة لإقناع الرئيس ترامب بمنح إيران فرصة لإظهار حسن النية”، مشيرا أنّ الحوار قائم.

وكانت السلطات السعودية أبلغت الجمهورية الإسلامية الأربعاء، بأنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها في أي عمل عسكري ضدّ إيران، وفق ما أفاد مصدران مقربان من حكومة المملكة وكالة فرانس برس.

وشدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان الخميس على أهمية سعي دول المنطقة لحماية أمن منطقة الشرق الأوسط من أي تدخّل خارجي، مؤكدا تصميم إيران على الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد أجنبي، وفق ما أورد بيان منشور على حسابه على “تلغرام”.

وبعدما كانت تحليلات كثيرة تحدّثت عن عملية أميركية عسكرية وشيكة في إيران، قال ترامب الأربعاء أنه أُبلغ “من مصدر ثقة” بأن “القتل يتوقّف في إيران. وقد توقّف… وما من إعدامات مخطّطة”. وأضاف، ردّا على سؤال عمّا إذا كان العمل العسكري الأميركي بات مستبعدا، “سنراقب الوضع ونرى كيف تسير الأمور”.”

وكانت واشنطن ومنظمات غير حكومية أعربت عن قلقها من بدء تنفيذ إعدامات مرتبطة بالاحتجاجات في إيران، لا سيما بشأن مصير عرفان سلطاني (26 عاما) الذي قالت إنه سيُعدم.

ونفت إيران الخميس صدور حكم بالإعدام في حق سلطاني الذي أوقف السبت، مؤكدة أنها ليست في صدد تنفيذ إعدام بحقه.

وأفادت وكالة أنباء “ميزان” التابعة للسلطة القضائية، بأن سلطاني محتجز في سجن كرج قرب طهران، بتهمة تنظيم تجمّعات مناهضة للأمن القومي ونشر دعاية معادية للنظام، وأن عقوبة هذه التهم، إذا ثبتت، هي السجن وليس الإعدام.

وقال عراقجي الأربعاء في مقابلة مع محطة “فوكس نيوز” الأميركية، إنّه لن يتم تنفيذ أي “إعدامات شنقا لا اليوم ولا غدا”.

وعلّق ترامب على ذلك على حسابه على منصة “تروث سوشال”، “هذه أخبار جيدة. على أمل أن تستمرّ”.

– “سيطرة كاملة” –

وقال وزير الخارجية الإيراني إنّ “الهدوء يسود” الآن في البلاد، مشيرا إلى أنّ السلطات “تسيطر بشكل كامل” على الوضع.

وأفاد الإعلام الرسمي عن تدمير مساجد وعمليات شغب طالت أبنية ومؤسسات من جانب المتظاهرين.

وأشار المعهد الأميركي لدراسة الحرب (ISW) الذي يراقب الاحتجاجات، إلى أنه لم يتمّ تسجيل “أي تظاهرات” الأربعاء.

وشهدت الجمهورية الإسلامية على مدى أسبوعين ونصف احتجاجات مناهضة للحكومة قد تكون الأكبر في تاريخها. وبدا أنّ وتيرة هذه التظاهرات تضاءلت بعد التقارير عن قمع دام وفي ظل استمرار حجب السلطات للإنترنت.

وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن منظمة حقوق الإنسان في إيران (Iran Human rights) التي تتّخذ من النروج مقرا، قُتل ما لا يقلّ عن 3428 متظاهرا في الاحتجاجات، مشيرة الى أن العدد الفعلي قد يكون أكبر من ذلك بكثير.

وتحقّقت وكالة فرانس برس من صحة أشرطة فيديو إضافية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وصوّرت في إيران. ويظهر أحدها صور جثث مكدّسة في مشرحة جنوب طهران.

وأعلنت واشنطن الخميس فرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين أمنيين إيرانيين وشبكات مصرفية.

وتستهدف العقوبات خصوصا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني ومسؤولين آخرين، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.

وينعقد مجلس الأمن الدولي هذه الليلة لبحث الوضع في إيران، بناء على طلب من الولايات المتحدة.

سجو/خلص-ناش/رض