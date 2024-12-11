الزراعة التجديدية حل مقترح لتدهور الأراضي خلال مؤتمر الرياض لمكافحة التصحر

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تطرقت محادثات مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المقام في السعودية حتى الجمعة، إلى الزراعة التجديدية بوصفها أحد الحلول للحدّ من تدهور الأراضي، لكن هذه الطريقة لا تزال تعاني من ضعف التمويل.

وقالت برافينا سريدهار رئيسة قسم العلوم والتكنولوجيا في “حركة إنقاذ التربة” Save Soil Movement لوكالة فرانس برس إن مؤتمر “كوب16” الذي تنظمه الأمم المتحدة في الرياض سيدعم نهج الحفاظ على البيئة باستخدام تقنيات من النوع الذي طورته المنظمة غير الحكومية مع المزارعين الهنود.

– سؤال: ما هي الزراعة التجديدية ولماذا يتم تطويرها الآن؟

الإجابة: “تعيد الزراعة التجديدية التنوع البيولوجي للتربة، ما يحسن القدرة على الصمود في مواجهة الأحداث الجوية المتطرفة”.

“على سبيل المثال، تساعد ممارسات مثل زراعة الأشجار واستخدام البقوليات التربة على الاحتفاظ بالمياه وتحمّل الجفاف. التربة الصحية لا تعمل على تحسين الإنتاجية الزراعية فحسب، بل يمكنها أيضا أن تعمل كمصارف للكربون، مما يساهم في التخفيف من تغير المناخ”.

– سؤال: لماذا يجب أن تركز السياسات العامة على الزراعة التجديدية بدلا من إعادة التحريج؟

الإجابة: “من المهم عدم حصر الحديث في زراعة الأشجار. ورغم أهمية ذلك، فإن الزراعة التجديدية تغطي مجموعة من الممارسات… التي تهدف إلى إثراء التربة. تحتوي برتقالة مزروعة في تربة صحية غنية بالمغذيات على مستويات أكبر من الفيتامينات والمعادن مقارنة بالبرتقال المزروع في تربة متدهورة. تعمل الزراعة التجديدية على استعادة العناصر الغذائية في التربة، مما يحسن بشكل مباشر الجودة الغذائية للطعام الذي نتناوله”.

– سؤال: ما هي العلاقة بين تدهور التربة وتغير المناخ؟

الإجابة: “التربة المتدهورة مصدر رئيسي لانبعاثات الغازات المسببة للاحترار المناخي. والزراعة المكثفة التي تستنزف التربة من دون تجديدها، تساهم في إطلاق الكربون في الغلاف الجوي. من ناحية أخرى، يمكن للتربة الصحية التي تتم إدارتها بشكل متجدد أن تلتقط الكربون وتحارب تغير المناخ بنشاط”.

– سؤال: كيف يمكن تشجيع البلدان على الاستثمار في تجديد التربة؟

الإجابة: “التمويل هو الأساس. يؤدي القطاع الخاص دورا مهما، ولكن البلدان ذات الدخل المنخفض غالبا ما تواجه أسعار فائدة أعلى عند الوصول إلى التمويل.

يُعدّ خفض هذه الحواجز أمرا ضروريا لمساعدة الدول النامية. يجب على المؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي العمل معا لتسهيل الوصول إلى التمويل لتجديد التربة”.

– سؤال: هل لديك أي نماذج ناجحة لمشاركتها؟

الإجابة: “في الهند، عملنا بالفعل مع ربع مليون مزارع، وساعدناهم على تبني ممارسات الزراعة التجديدية مثل الزراعة الحرجية أو الزراعة القائمة على الأشجار.

مهمتنا هي ربط المزارعين والمواطنين وصناع السياسات. نريد أن نكون حافزا للتحول المنهجي والمستدام للتربة والسياسات الزراعية”.

– سؤال: كيف يمكن تعزيز اتفاقيات الأمم المتحدة لمعالجة تحديات اليوم؟

الإجابة: “تم إبرام الاتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتصحر والمناخ بالروحية نفسها ولكن تطويرها غالبا ما كان يحصل وفق مسارات منفصلة. واليوم، ينبغي إنهاء حالة الفصل هذه. فالنظم البيئية مترابطة. وعندما نصلح التربة، فإننا نصلح أيضا المياه والتنوع البيولوجي. ولابد من إجراء محادثات عبر الاتفاقيات لتعظيم تأثير أفعالنا”.

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