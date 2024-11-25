الزعيم الأعلى الإيراني يدعو لإصدار أحكام إعدام لقادة إسرائيل

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(رويترز) – قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في كلمة ألقاها يوم الاثنين إنه ينبغي إصدار أحكام إعدام على قادة إسرائيل وليس أوامر اعتقال.

جاء ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، إلى جانب محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال خامنئي في إشارة إلى قادة إسرائيل “لقد أصدروا مذكرة اعتقال، وهذا ليس كافيا… يجب إصدار حكم إعدام لهؤلاء القادة المجرمين”.

وذكر قضاة الجنائية الدولية في قرارهم أن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسؤولان جنائيا عن أفعال تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاح حرب في إطار “هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة”.

وأثار القرار غضب إسرائيل، التي وصفته بأنه مخز وعبثي. وعبر سكان غزة عن أملهم في أن يسهم القرار في إنهاء العنف وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

وترفض إسرائيل الاعتراف باختصاص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وتتضمن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق القيادي بحماس المصري اتهامات بالقتل الجماعي خلال هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل والتي أشعلت فتيل الحرب على القطاع الفلسطيني، بالإضافة إلى اتهامات بالاغتصاب واحتجاز رهائن.

وقالت إسرائيل إنها قتلت المصري في ضربة جوية في يوليو تموز، إلا أن حماس لم تؤكد أو تنف مقتله.