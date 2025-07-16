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الزعيم الديني للدروز: التوصل إلى هدنة جديدة مع الحكومة السورية في السويداء

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(رويترز) – قال الزعيم الديني للدروز في سوريا الشيخ يوسف جربوع في شريط فيديو بثته وسائل إعلام رسمية يوم الأربعاء إن دروز سوريا توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة السورية في السويداء يدخل حيز التنفيذ على الفور.

وكان وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في وقت سابق ليلة أمس الثلاثاء انهار بعد ساعات قليلة فقط.

وقال شاهد من رويترز إن القوات الحكومية في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية لا تزال تطلق النار بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية