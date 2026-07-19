الزيدي العائد من الولايات المتحدة يزور إيران خلال أيام

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يزور رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إيران خلال الأيام المقبلة، وفق ما أفادت مصادر رسمية في بغداد الأحد، وذلك بعد زيارته الولايات المتحدة حيث التقى الرئيس دونالد ترامب.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية أن الزيدي “سيزور إيران نهاية الأسبوع الحالي”، مشيرة إلى أن الزيارة سيتخلّلها “توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين”.

وعاد الزيدي إلى العراق الأحد، بعد زيارة الى الولايات المتحدة استمرت أسبوعا، وجرى خلالها توقيع 48 اتفاقا ومذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي مع شركات أميركية، العديد منها في قطاع النفط.

ويواجه العراق تحديات متزايدة في الحفاظ على التوازن في علاقاته بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما كان لسنوات ساحة تنافس بين القوتين.

وتأتي زيارة الزيدي في خضم استئناف إيران والولايات المتحدة الأعمال الحربية بعد توقفها منذ نيسان/أبريل.

ولم يسلم العراق من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير. وتعرّضت مصالح أميركية فيه للاستهداف خلال الحرب، في عمليات تبنت غالبيتها فصائل موالية لطهران.

وسجّلت في الأيام الأخيرة هجمات في العراق لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، منها في أربيل مركز إقليم كردستان بشمال البلاد. والأحد، أعلن حزب الحرية الكردستاني الايراني المعارض إصابة ثمانية من عناصره في قصف استهدفهم فجر الأحد، محمّلا الجمهورية الإسلامية المسؤولية.

وفجر الجمعة، قتل تسعة عناصر من حزب كومله الإيراني المعارض في قصف بالمسيرات والصواريخ قرب مدينة السليمانية. وحمّل الحزب ايران أيضا مسؤولية الهجوم.

ودانت رئاسة حكومة إقليم كردستان العراق الجمعة الهجمات “غير المبررة” التي اتهمت ايران بشنها على الاقليم، وطالبت طهران بوقف التصعيد.

والزيدي رجل أعمال تولى رئاسة الحكومة هذا العام بمباركة الرئيس الأميركي، وتعهّد إنعاش الاقتصاد العراقي وتعزيز سلطة الدولة.

كما تعهّدت حكومته حصر السلاح بأيدي القوى الأمنية الحكومية ووضع حد لنفوذ الفصائل الموالية لإيران.

رح/ود/كام